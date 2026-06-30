Álvaro González revela la clave del triunfo de la ourensana Paloma como Miss Vaca: "Buena comida y libertad con sus compañeras"

Ourense ha roto su mala racha vacuna. Paloma, la res de Pereiro de Aguiar, se convirtió en la primera ganadora ourensana del concurso de la TVG Miss Vaca. Y el secreto para esta victoria está en dar al animal "mucho cariño", según su dueño y cuidador, Álvaro González.

Paloma, la primera ganadora ourensana de Miss Vaca. | Miguel Ángel

"Superfeliz, para mí siempre fue una ilusión grandísima, ha sido cumplir un sueño", se enorgullece el ganadero, que asegura que el plan para el certamen "lo teníamos hablado en familia, mi abuelo tuvo vacas de pequeño". La provincia tuvo que esperar dieciocho ediciones para conseguir este primer puesto, al que se llegó gracias al apoyo del público, que en el televoto se inclinó hacia la candidata ourensana.

Es un triunfo especialmente jugoso ya que "Ourense lo tiene más difícil porque hay muchas menos vacas de raza rubia galega que en otras provincias"

El duelo no fue sencillo, ya que en él se enfrentaban cuatro vacas muy competentes y merecedoras de la victoria, según los expertos. Linda fue la aspirante de A Coruña, Marquesa la representante de Lugo, la provincia más laureada en el certamen, y Roxa fue la candidata de Pontevedra, que pretendía repetir la victoria de la edición anterior.

Es un triunfo especialmente jugoso ya que "Ourense lo tiene más difícil porque hay muchas menos vacas de raza rubia galega que en otras provincias". Y es que haber superado a la favorita de la gala, Lugo, es un hecho que hace más especial el primer puesto: "La vaca de Lugo quedó tercera en el concurso nacional de España de este año".

Momento de la victoria de Paloma en el Miss Vaca 2026 | TVG

Cariño, buena comida y libertad

El secreto para el éxito de Paloma es el mismo que para realizar un buen plato de comida: "Mucho cariño". Tan sencillo como eso. La preparación de la res para el aclamado evento no tuvo "nada especial". "Buena comida, una buena dieta y libertad durante el día con sus compañeras", comenta orgulloso Álvaro. Eso sí, antes de la gran final, como cualquier Miss, Paloma fue engalanada: "la bañamos y la peinamos".

Si hablamos de por qué este animal fue el mejor de los cuatro, Álvaro no le da muchas vueltas: "Gané porque era la mejor vaca, la más larga, más alegre, la que mejor color tenía y la mejor aplomada en las patas".

No todo queda en el físico. En las galas de belleza se valoran varios aspectos, como la inteligencia o los valores. Y aunque a Paloma no podemos preguntarle, por ejemplo, cuál es la capital de Moldavia, sí sabemos que es "una vaca con carácter, tranquila pero mandona". Y eso, posiblemente, fue lo que ganó los corazones del público e inclinó la balanza de la victoria hacia la candidata ourensana.

La vaca más bonita de toda España: siguiente objetivo

Miss Vaca ha sido un sueño cumplido para Álvaro. Como él bien dice, "no me gusta repetir de seguido", por eso el año que viene dará el salto al Concurso Nacional de la Raza Rubia Gallega, certamen en el que Marquesa, la vaca lucense, obtuvo el tercer puesto en la edición de 2026.

Álvaro no le da muchas vueltas: "Gané porque era la mejor vaca, la más larga, más alegre, la que mejor color tenía y la mejor aplomada en las patas"

Aquí no hablamos de una competición popular, televisada y con el voto del público. Se trata de un torneo mucho más técnico, reservado a profesionales y ganaderos y evaluado por jueces que se centran estrictamente en las características físicas como la simetría, la pureza de la raza o la elegancia al caminar.

Pero las tierras ourensanas no tienen por qué perder la esperanza. Álvaro promete regresar para representar a Ourense "en un par de años o tres" y sacar al territorio de los últimos puestos en el histórico de esta competición vacuna.

El ganadero seguirá cuidando a sus animales y preparándolos "con normalidad" para el torneo nacional del año que viene. Pero el triunfo ya se queda en Ourense: "Este año la rompimos".