Apoyo a las asociaciones en Castrelo y A Merca

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer el municipio de Castrelo de Miño, donde se reunió con responsables de la asociación vecinal Miño Mar junto al alcalde, Avelino Pazos, a fin de explicarles el procedimiento para acogerse por primera vez al plan autonómico de acción comunitaria, que financia obras, equipamientos y actividades.

La convocatoria, abierta hasta el 20 de abril, cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y contempla ayudas que pueden cubrir el 100% de la inversión, con un máximo de 12.000 euros para obras y 5.000 para equipamiento. Pardo destacó la importancia de estas líneas para fortalecer el papel del asociacionismo en la dinamización social y cultural del territorio.

A Merca

El delegado visitó también la Asociación de Veciños San Pedro da Mezquita, en A Merca, junto al alcalde, José Manuel Garrido. La entidad recibió cerca de 12.000 euros para rehabilitar la antigua escuela, mejorando su accesibilidad, seguridad eléctrica y construcción.