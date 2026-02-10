Ayudas de hasta 100.000 euros para proyectos en municipios del GDR-11

El presidente de Adercou, Manuel Seoane, en un acto de potenciación de la música del rural en Esgos.

La Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense (Adercou), entidad gestora del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR11), ha anunciado la apertura del nuevo periodo de ayudas Leader. Con un presupuesto que supera el millón de euros, esta convocatoria busca impulsar la creación de empleo, el emprendimiento y la mejora de servicios en una zona estratégica que combina el cinturón periurbano de la capital con áreas de alto valor rural.

El ámbito de actuación abarca 17 municipios: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Toén, Vilamarín, Cartelle, A Merca, Paderne de Allariz, Ourense, Xunqueira de Espadanedo, Gomesende y Ramirás.

Cuantías y beneficiarios

Las ayudas están diseñadas para apoyar tanto la iniciativa privada como la pública. Las empresas pueden optar a subvenciones de hasta 100.000 euros, mientras que para asociaciones o entidades sin ánimo de lucro el máximo se sitúa en 50.000 euros. Como requisito indispensable, todas las inversiones (obras, equipamiento o maquinaria) deben estar sin iniciar en el momento de presentar la solicitud. El programa Leader prioriza proyectos que fortalezcan el tejido productivo y social, destacando áreas como: la eficiencia energética en el sector agrario primario; la transformación y comercialización de productos agrarios y forestales (castaña, setas, resina, etc.); la creación y ampliación de empresas no agrarias, incluyendo el sector turístico bajo el convenio específico con la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), o servicios a la población, como residencias de tercera edad y proyectos que fijen población.

Polígonos industriales

La convocatoria también contempla el apoyo en zonas industriales. En polígonos maduros de la provincia ourensana, como los de O Pereiro de Aguiar o de San Cibrao das Viñas, la ayuda máxima se limita a 50.000 euros, mientras que en el resto de áreas empresariales puede alcanzar hasta los 100.000 euros.

En este sentido, los interesados pueden consultar las bases y baremos en la web www.adercou.com o contactar con el equipo técnico en el teléfono 988 360 173.

Seoane: “Recibimos consultas muy diversas”

Manuel Seoane, presidente de Adercou, destaca el interés despertado desde el inicio del plazo el pasado 2 de febrero por esta nueva edición de ayudas de los fondos europeos a iniciativas emprendedoras: “Estamos recibiendo consultas muy diversas, desde ampliaciones de negocios consolidados hasta nuevos emprendedores que quieren iniciar su andadura en el rural”.

“Nuestro objetivo es que quien apueste por el rural tenga ese empujón necesario en un entorno empresarial cada vez más complejo, pero donde empresas del sector servicios son muy necesarias y demandadas por los vecinos”, subraya Seoane. El presidente de Adercou recuerda que “desde mecánicos a electricistas señalan que no hay gente joven que quiera instalarse en el rural”, y que estas ayudas son un incentivo, por lo que anima a los interesados a acudir a Adercou en el Centro Empresarial Fronterizo (Barbadás) para recibir asesoramiento personalizado.