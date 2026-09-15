Ayudas a la compra de vivienda para jóvenes en Ourense, requisitos y plazos

Estas son las ayudas de hasta 20.000 euros para jóvenes que buscan vivienda en Ourense.

Los jóvenes de Ourense pueden acceder en 2026 a ayudas de la Xunta de Galicia de hasta 20.000 euros para facilitar el acceso a una vivienda, aunque la cuantía y los requisitos varían según el tipo de inmueble y el municipio en el que se encuentre. Las subvenciones contemplan, entre otros casos, viviendas situadas en cascos históricos y adquisiciones en concellos de hasta 10.000 habitantes.

Quién puede pedirlas

Las ayudas del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) están dirigidas a personas que quieran acceder a una vivienda habitual y que cumplan las condiciones establecidas para cada programa. En 2026 existen dos líneas diferenciadas que pueden resultar de interés para los compradores ourensanos.

Por un lado, el programa VI501A contempla la adquisición de viviendas situadas en cascos históricos y la compra, en primera transmisión, de viviendas protegidas. Por otro, el VI501B está dirigido específicamente a jóvenes que adquieran o autopromuevan una vivienda en un ayuntamiento gallego con 10.000 habitantes o menos.

Requisitos de edad e ingresos

En el programa específico para municipios pequeños, los beneficiarios deben tener menos de 36 años en el momento de solicitar la ayuda. Además, los ingresos anuales no pueden superar 4,5 veces el IPREM. El límite aumenta a 5 veces el IPREM cuando en la unidad de convivencia hay una persona con una discapacidad igual o superior al 33% y a 5,5 veces cuando la discapacidad es igual o superior al 65%.

También se exige, entre otros requisitos, no ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España, salvo determinadas excepciones, y que el inmueble adquirido se convierta en la residencia habitual y permanente durante al menos cinco años.

En el caso de las ayudas para viviendas situadas en cascos históricos, los ingresos de la unidad de convivencia pueden llegar hasta 6,5 veces el IPREM. También se exige no disponer de otra vivienda, con las excepciones previstas en la convocatoria.

Cuantía de la ayuda

La cantidad que puede recibir el comprador depende del tipo de vivienda.

En la modalidad para cascos históricos, la ayuda alcanza hasta el 20% del precio de adquisición, sin contar impuestos ni gastos. Para los menores de 36 años, el máximo es de 12.800 euros por vivienda. En las viviendas situadas en un Área Rexurbe declarada, la ayuda puede llegar a 15.000 euros.

En el caso de las viviendas protegidas adquiridas en primera transmisión, los menores de 36 años pueden recibir hasta 20.000 euros si la vivienda está en un municipio de precio máximo superior, entre los que se encuentra Ourense. En el resto de Galicia, el límite para este colectivo es de 16.000 euros. En ambos casos, la ayuda está limitada al 20% del precio de adquisición.

Concellos de menos habitantes

Los jóvenes que opten por una vivienda en un ayuntamiento gallego de 10.000 habitantes o menos cuentan con una línea específica de ayudas, el programa VI501B.

En este caso, la subvención puede alcanzar los 15.000 euros por vivienda, aunque nunca podrá superar el 20% del precio de adquisición. El inmueble tampoco puede superar los 250.000 euros, sin incluir los gastos e impuestos asociados a la compra.

La convocatoria también permite solicitar ayudas para la autopromoción de una vivienda, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Relacionado La Xunta amplía en 2 millones las ayudas para adquisición de viviendas en cascos históricos y protegidas

Plazos y documentación

Los plazos dependen del programa al que se quiera acceder.

La convocatoria general de adquisición de vivienda, el VI501A, permite presentar solicitudes hasta el 15 de octubre de 2026 a las 14:00 horas. El plazo está abierto desde el pasado 15 de abril.

Para las viviendas situadas en municipios de hasta 10.000 habitantes, el programa VI501B tiene un plazo más amplio: las solicitudes pueden presentarse hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas.

Entre la documentación exigida figuran la acreditación de la adquisición y las circunstancias personales y económicas del solicitante, además de la documentación relativa a la vivienda. Los requisitos concretos varían según la modalidad.

Dónde presentar la solicitud

La solicitud del programa VI501A puede presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta, aunque también existe la posibilidad de hacerlo presencialmente en los registros habilitados.

En el caso del programa VI501B, la presentación es obligatoriamente electrónica a través de la sede de la Xunta. Si la vivienda es adquirida o autopromovida por dos personas, cada una de ellas debe presentar su propia solicitud.

Compatibilidad con otras ayudas

La ayuda para adquirir o autopromover una vivienda en un municipio de hasta 10.000 habitantes es compatible con otras subvenciones para el mismo objetivo, tanto públicas como privadas. Eso sí, la suma de todas las ayudas recibidas no puede superar el coste de la actuación subvencionada.

Además de estas subvenciones directas, el IGVS mantiene abierta en 2026 una línea específica de avales para la adquisición de vivienda, con un plazo de solicitud que llega hasta el 30 de octubre.