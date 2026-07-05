Bailar para sentirse en casa en Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía no sobrepasa los 1.500 habitantes (1.346 en 2025), pero en este concello un país sudamericano de 46 millones de personas se materializa a través de bailes y música folclórica. Surgida en 2022 y constituida como asociación en 2023, el grupo folclórico de danzas Estampa Argentina es la primera entidad cultural de su tipo en Galicia y tiene en Ourense su escenario principal. Como si de casualidades fuese la cuestión, formar parte del itinerario de la Vía de la Plata y que Argentina deba su nombre a este metal preciado hizo que todos los caminos condujeran hacia el surgimiento de Estampa Argentina.

Marcelo Durán y su familia llegaron a España en 2001 desde Argentina

Cuestión del destino

Marcelo Durán y su familia llegaron a España en 2001 desde Argentina, cuando el llamado “corralito financiero” encerró futuros y posibilidades bajo el amparo de la restricción económica. Su primera y larga escala fue de 20 años en Gran Canaria; entonces, el baile folclórico apareció como una forma de sentirse en su país a través de los movimientos acompasados. “Somos una familia de acogida. Uno de los dos hermanos que tenemos a nuestro cargo es autista; además, una de nuestras hijas había hecho el Camino de Santiago y, buscando un espacio rural, más abierto y tranquilo, llegamos acá”, afirma Durán, quien señala su arribo a Ourense como una cuestión del destino.

Durante su estancia isleña, esa vinculación con el folclore argentino y el haber formado parte de dos grupos de danza hicieron que la idea de continuar entre guitarreos y trajes típicos prosperase. “En una de esas tantas reuniones de vecinos salió el tema y nosotros explicamos que teníamos experiencia en organizar eventos culturales e hicimos un primer encuentro: “Entre Caminos”, que es como se llama ahora”, explica Durán. Sobre cómo pasos y ritmos se unieron por primera vez, detalla Marcelo: “Para esa ocasión tuvimos la oportunidad de traer a otros argentinos de Gran Canaria y ese fue el bautizo de Estampa Argentina. En principio éramos solo los del entorno familiar, y luego fuimos creciendo”.

La novedad de aquella formación hizo que las corrientes del Río de la Plata y del Miño fluyeran en el mismo sentido

Efecto de atracción

La novedad de aquella formación hizo que las corrientes del Río de la Plata y del Miño fluyeran en el mismo sentido. “A partir de ahí descubrimos cómo nuestro folclore resultaba atractivo y tenía muchas similitudes con la música y las danzas gallegas”.

La formación original de la asociación fue de cuatro argentinos, pero gracias a las presentaciones y cómo fueron dándose a conocer, generaron un efecto de atracción que derivó en que finalmente llegaran a ser 15 los integrantes de Estampa Argentina, procedentes de Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires y Rosario, quienes viven en diferentes concellos de Ourense, incluso de Pontevedra y Vigo.

La posibilidad de contactar también con músicos de folclore argentino gracias a presentaciones en A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela posibilitó que surgiera el encuentro “Entre Caminos” en Xunqueira de Ambía, evento que lleva cuatro ediciones celebradas siempre en el mes de agosto.

El tango como una tarea pendiente

A ritmo de tango

Más allá de las conexiones folclóricas, provenir de Argentina incidió en que varios integrantes de esta asociación también comenzaran a tomar clases de tango, pues “era un reclamo que teníamos. Aunque intentamos mostrar la diversidad de nuestro folclore y hacemos una especie de labor docente al representar todas las danzas de los diferentes lugares de nuestro país -porque mucho del vestuario va siempre relacionado con el clima y la topografía- siempre tuvimos el tango como una tarea pendiente y queremos incluir este género como parte de nuestro repertorio”, apunta Durán.

María Eugenia, procedente de Buenos Aires, es la encargada de organizar las “milongas” para que sus compañeros logren alcanzar la desenvoltura requerida de este pasional baile. Acerca de su incorporación a Estampa Argentina, señala: “Los conocí hace seis meses. Empezamos a trabajar juntos, así que yo les estoy dando clases y también he aprendido acerca del folclore. Estamos haciendo un intercambio muy lindo”. Sin embargo, no se trata únicamente de formar una pareja y establecer una conexión músico-corporal, pues la complejidad de este baile y sus variantes requieren también estudio, porque como apunta Ciancaglini: “Existen orquestas y épocas por las cuales atravesó el tango y estamos investigando para ver qué es lo que les gusta más a ellos y se ajusta al repertorio que ya tienen y de esa forma trabajar de cara a la presentación en agosto, tanto números de tango instrumental como cantado”.

Para María Eugenia, formar parte de Estampa Argentina supone una forma de “habitar en un pedacito de mi tierra en Ourense. Trabajar con esa temática de la migración, en espacios culturales son muy necesarios para los que estamos fuera de nuestro país”. Aunque su incorporación a esta asociación es reciente, la expectativa de cómo complementar el tango con el folclore es una cuestión que la mantiene “muy atenta” según confiesa.

Los ensayos cada martes y jueves en Xunqueira de Ambía y en el Centro Cívico A Cuña en Ourense hacen que Estampa Argentina establezca una conexión musical con su país a través de danzas folclóricas o el siempre nostálgico tango, dados de la mano y entonando canciones de Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa.