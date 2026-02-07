Ourense registra el arranque de año más lluvioso del siglo

La provincia de Ourense encara este sábado una nueva jornada crítica que marcará su vigésimo día consecutivo de lluvias, consolidando el inicio de año más lluvioso del siglo XXI en un episodio meteorológico que, lejos de remitir, amenaza con agravarse en las próximas horas. La llegada de la borrasca Marta, octava de gran impacto de la temporada, afectará este sábado a un territorio que ya no admite más agua tras un viernes en el que el frente Leonardo se despidió con granizadas en la ciudad y un balance de incidentes amplio: la línea convencional con la Meseta y con Vigo cortada por desprendimientos, el río Sil desbordado en el casco urbano de O Barco, conductores atrapados en carreteras de A Limia y el Miño en la urbe en cotas máximas desde 2019.

La persistencia de este tren de borrascas ha pulverizado los registros del siglo. Hasta la jornada de ayer, la estación meteorológica de la ciudad había acumulado ya 306,3 litros por metro cuadrado desde el 1 de enero, una cifra que triplica la media climática habitual y supone que, en solo 37 días, Ourense ha recibido el 40% de toda la lluvia que suele caer en un año completo. Sin embargo, el epicentro del diluvio se sitúa en A Baixa Limia, donde la estación de Entrimo marca el techo pluviométrico del norte peninsular con un acumulado estratosférico de 732,8 litros en lo que va de 2026, sometiendo a los afluentes del Limia y a los embalses a una presión sin precedentes recientes. En esta zona ya ha llovido más en un mes que en media España en todo el año.

Las comunicaciones continúan gravemente afectadas, con las conexiones hacia Vigo totalmente paralizadas y la línea del Miño clausurada. Del mismo modo, la vía convencional hacia Puebla de Sanabria permanece cortada por desprendimientos que han invadido la plataforma, por lo que está bloqueado el tránsito de mercancías tanto hacia Castilla y León como hacia la ciudad olívica.

La intensa lluvia, que dejó durante un rato paso al granizo, dificultó la visibilidad a los conductores. La jornada del viernes dejó varios accidentes viales, aunque desde Emerxencias no se informó de ninguno con graves consecuencias. En calle Progreso de la ciudad, un coche y una furgoneta colisionaron por alcance, aquejándose uno de los implicados de un fuerte dolor en el pecho.

La situación en los cauces evolucionaba de forma dispar, con la mayoría de ríos todavía en alerta naranja. En O Barco, el Sil mantuvo su escalada hasta alcanzar picos de caudal de 832 metros cúbicos por segundo, desbordándose por la margen derecha y anegando por completo el Malecón y la playa fluvial, dejando estampas insólitas con la fauna silvestre ocupando las zonas de recreo. Por el contrario, la comarca de O Ribeiro respiró con cierto alivio gracias al descenso progresivo del Avia, lo que permitió rebajar la alerta en Ribadavia de nivel rojo a naranja, aunque los servicios de emergencias mantienen la vigilancia. En la ciudad, el Miño continuaba en nivel naranja con un caudal punta de 2.230 metros cúbicos por segundo debido al desembalse preventivo de la presa de Velle, manteniendo clausuradas todas las zonas termales con los embalses de la cuenca rozando ya el 85% de su capacidad total.

Incertidumbre

El escenario a corto plazo mantiene en vilo a los servicios de predicción. Para este sábado, la borrasca Marta presenta una incertidumbre inusual con dos escenarios: el modelo europeo sitúa su entrada por las Rías Baixas -lo que provocaría nevadas copiosas en Ourense por encima de los 900 metros y lluvias intensas esta tarde-, mientras que el americano limita su impacto a lluvias ocasionales al desplazar la baja hacia Portugal. Tras una breve transición el domingo, la preocupación máxima se proyecta al martes, cuando los modelos alertan de la llegada de un río atmosférico de gran magnitud, fenómeno que inyectará una masa de aire cálido y húmedo que, además de dejar lluvias torrenciales, elevará las temperaturas provocando un rápido deshielo. A medio plazo, se prevén pequeñas treguas para la tarde-noche del jueves y del Sábado de Entroido, aunque la predicción todavía está sujeta a incertidumbre.