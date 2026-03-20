Buscador | Dónde es más probable tener un accidente: Ourense, punto negro en el mapa de carreteras

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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes, 20 de marzo
SEGURIDAD VIAL
Según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Galicia concentra tres de cada diez tramos de autopista más peligrosos de España, y Ourense destaca por la alta siniestralidad en carreteras convencionales. Entre 2020 y 2024, los tramos gallegos registraron 216 accidentes con víctimas en autopistas y 65 accidentes con víctimas en carreteras convencionales, dejando un total de 82 personas heridas o fallecidas solo en Ourense.
La AP-9, eje principal de Galicia, concentra la mayoría de los tramos críticos, especialmente en Pontevedra y A Coruña. El kilómetro 159, en el nudo de Puxeiros, figura entre los más peligrosos de España con 15 accidentes y 31 víctimas. Otros tramos de alto riesgo incluyen los kilómetros 152, 177, 161 y 126-129, así como tramos de la AP-53 en Ourense.
Ourense concentra seis de los tramos más peligrosos de Galicia. Entre ellos destacan:
En total, estos tramos suman 65 accidentes y 82 víctimas en cinco años. La identificación de estos puntos negros permite a AEA y a las autoridades orientar mejoras en seguridad vial y alertar a los conductores sobre dónde extremar precauciones.
Aunque las autopistas siguen siendo las vías más seguras de España, las carreteras convencionales de Ourense muestran un riesgo elevado, lo que convierte a la provincia en un punto crítico en el mapa de siniestralidad nacional.
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