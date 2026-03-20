Buscador | Dónde es más probable tener un accidente: Ourense, punto negro en el mapa de carreteras

Estos son los tramos de carreteras más peligrosos de Galicia y las autopistas con más accidentes de España.

Según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Galicia concentra tres de cada diez tramos de autopista más peligrosos de España, y Ourense destaca por la alta siniestralidad en carreteras convencionales. Entre 2020 y 2024, los tramos gallegos registraron 216 accidentes con víctimas en autopistas y 65 accidentes con víctimas en carreteras convencionales, dejando un total de 82 personas heridas o fallecidas solo en Ourense.

Los tramos de autopistas más peligrosos en Galicia

La AP-9, eje principal de Galicia, concentra la mayoría de los tramos críticos, especialmente en Pontevedra y A Coruña. El kilómetro 159, en el nudo de Puxeiros, figura entre los más peligrosos de España con 15 accidentes y 31 víctimas. Otros tramos de alto riesgo incluyen los kilómetros 152, 177, 161 y 126-129, así como tramos de la AP-53 en Ourense.

Ourense, epicentro de los puntos negros en carreteras convencionales

Ourense concentra seis de los tramos más peligrosos de Galicia. Entre ellos destacan:

N-525 : km 131 (A Gudiña), km 157 y 159 (Riós-Verín), km 171 (Monterrei), km 181 (Cualedro)

N-120 : km 523 (Lugo) y km 614 (O Porriño, Pontevedra)

N-541: km 63 cerca de Cerdedo

En total, estos tramos suman 65 accidentes y 82 víctimas en cinco años. La identificación de estos puntos negros permite a AEA y a las autoridades orientar mejoras en seguridad vial y alertar a los conductores sobre dónde extremar precauciones.

Aunque las autopistas siguen siendo las vías más seguras de España, las carreteras convencionales de Ourense muestran un riesgo elevado, lo que convierte a la provincia en un punto crítico en el mapa de siniestralidad nacional.