El cáncer es ya primera causa de mortalidad de los hombres en Ourense

Las causas de mortalidad en la provincia de Ourense dan un vuelco histórico. Los avances médicos frenan los infartos y el cáncer pasa a ser el primer motivo de muerte en los varones, mientras el envejecimiento demográfico dispara los óbitos por caídas domésticas, que alcanzan cifras récord, y el calor dispara los decesos.

El mayor riesgo de muerte accidental en Ourense ya no está en las carreteras, sino en los propios domicilios. Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) acumulados de los últimos 40 años confirman un cambio estructural en la salud de la provincia. El aumento de la esperanza de vida consolida nuevas patologías y riesgos ligados a la fragilidad física. La estadística actual lo constata: durante el último año contabilizado (2024), 115 ourensanos fallecieron por caídas accidentales, una cifra que multiplica y supera con creces a los 19 decesos contabilizados en siniestros de tráfico (llegó a haber más de 100 al año en los 90). A esta vulnerabilidad de la población de mayor edad se suman factores ambientales. El verano del año 2022, marcado por temperaturas sin precedentes, elevó drásticamente los registros hasta dejar 103 muertes por sofocación.

Diferencias por sexo

El envejecimiento también altera la incidencia de las dolencias crónicas. En los hombres se confirma un hito: el “sorpasso” del cáncer. La prevención y los fármacos han apartado a las enfermedades cardiovasculares del primer puesto de letalidad masculina (600 fallecidos), superadas ahora por los tumores malignos, que suman 630 muertes. El análisis de la oncología revela el claro impacto de los hábitos de vida: el cáncer de pulmón lidera los diagnósticos fatales, impulsado por un fuerte incremento entre las mujeres, seguido por tumores colorrectales.

Por su parte, el perfil de mortalidad de las mujeres está fuertemente condicionado por su mayor esperanza de vida. Aunque registran una caída notable en los infartos, el factor de la edad dispara las patologías del sistema nervioso, contabilizando ya 318 defunciones anuales por demencias severas y Alzheimer.

La evolución de las últimas cuatro décadas documenta también importantes avances: las normas de seguridad vial hundieron la siniestralidad, al tiempo que el sida o la tuberculosis presentan hoy datos nulos. Estos progresos contrastan con el principal problema crónico de salud pública que la estadística sigue sin doblegar: la casi inamovible cifra de suicidios anuales.