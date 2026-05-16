Carballiño y O Ribeiro optan a tener comunidad energética

Reunión de alcaldes y alcaldesas de Carballiño y O Ribeiro con representantes de Sertogal.

Las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro podrían constituir una comunidad energética conjunta para reducir costes y abaratar el gasto público en energía mediante instalaciones fotovoltaicas compartidas. Esta fue una de las principales conclusiones de la reunión celebrada esta semana en la Casa Consistorial de O Carballiño para presentar el proyecto europeo Comenerg, impulsado por la Diputación de Ourense, que promueve comunidades energéticas locales renovables en la frontera entre Galicia y el norte de Portugal.

En el encuentro estuvieron presentes representantes municipales de O Carballiño, Maside, Punxín, O Irixo, Cenlle, Cea, Leiro, Piñor, Avión, Beariz y Cortegada, además de varios regidores que siguieron la reunión de forma telemática desde Ribadavia, Beade, Melón, Boborás, A Arnoia, San Amaro, Carballeda de Avia y Castrelo de Miño.

Los alcaldes y alcaldesas mostraron su interés en poner en marcha una iniciativa común entre ambas comarcas, que permitiría reducir el gasto público mediante la constitución de una comunidad energética.

Los responsables de Sertogal, empresa encargada de gestionar el proyecto, explicaron las posibilidades que ofrecen las comunidades energéticas tanto para las administraciones locales como para la ciudadanía. A través de ejemplos reales de facturas eléctricas, detallaron el ahorro económico y la reducción del gasto energético que puede alcanzarse mediante instalaciones fotovoltaicas compartidas. Asimismo, se abordaron las diferentes fórmulas de financiación existentes, una de las principales inquietudes planteadas por los representantes municipales.

El proyecto Comenerg está financiado por la Unión Europea a través del fondo Feder, y cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de euros.