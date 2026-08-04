Carne ao caldeiro en Ourense: dónde comer este plato gallego en verano

La carne ao caldeiro, uno de los platos más tradicionales y sabrosos de la gastronomía ourensana durante el verano.

Aunque el pulpo a feira abandere habitualmente las mesas estivales en Galicia, Ourense guarda en sus restaurantes, romerías y ferias de verano un tesoro gastronómico de igual calado: la carne ao caldeiro.

Este plato, de origen humilde, representa la máxima expresión de la cocina gallega tradicional, basada en la excelencia de la materia prima y en un respeto reverencial por los tiempos de cocción. No por nada Ourense es bien conocida por tener carne vacuna de fama internacional.

Su elaboración arranca con cortes seleccionados de falda o jarrete de ternera gallega que se cuecen en grandes calderos de cobre o acero. El secreto que le confiere su aroma inconfundible y melosidad reside en añadir una tajada de unto (grasa de cerdo curada) al agua junto a la sal gruesa, logrando que la carne adquiera un punto de ternura tal que casi se deshebre al tacto.

En cuanto a la presentación, se acompaña de forma indivisible con cachelos, que son patatas cocidas en el propio caldo aromático de la carne, y se adereza justo antes de llevar a la mesa con un generoso chorro de aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce o picante según el gusto del comensal, y unas escamas de sal gruesa que realzan cada bocado. Todo un deleite para cualquier paladar.

Para disfrutar de esta joya estival en Ourense existe un recorrido imprescindible. En la capital, la Pulpería Asador A Feira destaca por bordar el punto de cocción de la ternera y el equilibrio justo de su aliño en un ambiente acogedor.

Por su parte, la Pulpería Fuchela (O Carballiño) demuestra que más allá de la fama de su pulpo, elabora una carne ao caldeiro extraordinariamente jugosa y fiel a la receta que de generación en generación se ha conservado entre cocineros de toda la provincia.

Asimismo, para vivir la experiencia más auténtica, nada se compara con las ferias tradicionales. La Feira de A Peroxa invita a saborear la carne recién sacada del caldeiro en un ambiente de romería inigualable, mientras que las feiras estivales de Lobios y Entrimo, en pleno corazón de la Baixa Limia, combinan paisajes de montaña deslumbrantes con el saber hacer de los cocineros tradicionales.