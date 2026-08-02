Pulpería Méndez, un rincón para disfrutar de la cocina gallega

Pulpería Méndez, en su acogedor establecimiento ofrece servicio de cafetería, desayunos, comidas y cenas en un ambiente cercano y tranquilo. Su carta tiene como gran protagonista el pulpo, aunque también incluye una variada selección de especialidades de la cocina gallega, como croquetas, calamares, chipirones, empanada o flamenquines, elaboradas para disfrutar sin prisas.

El local, recientemente reformado, dispone de un reducido número de mesas que permiten ofrecer un servicio más cuidado y personalizado. Además, sus responsables ya están tramitando los permisos para incorporar una terraza que ampliará la capacidad del establecimiento.

Dirección: Rúa Castor Elices, 8 - Celanova

Horario: De 09:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas de martes a domingo