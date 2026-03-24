Centros escolares de Maside y Verín visibilizan la lengua de signos

El colegio Terras de Maside y el instituto Xesús Taboada Chivite de Verín son los dos centros educativos de la provincia que participan en la IX edición del certamen “Cantamos coas Mans” que organiza la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG). Este concurso, que este año cuenta con 15 participantes de toda Galicia, invita a la comunidad escolar a interpretar canciones en lengua de signos con el fin de visibilizar a la comunidad sorda.

El CPI Terras de Maside participa por primera vez con el video “Bubi”, que cuenta la vivencia de un pájaro que desea escuchar y expresar sus sentimientos a las aves que le rodean. Creado por Sergio Tanus y A Voz das Mouras, cerca de 30 alumnos participan en el video, que se realizó a iniciativa de la profesora de audición y lenguaje, Natalia Taboada.

Un fragmento de “Oliveira ardendo”, la propuesta del instituto Chivite de Verín. | IES XESÚS TABOADA CHIVITTE

El Chivite de Verín es ya un veterano en este concurso, en el que se ha alzado con el primer premio en hasta dos ocasiones, y en los dos últimos años obtuvo unha mención de honor. Este año interpretan el tema “Oliveira ardendo”, de Brassica Rapa, Antía Muíño y Mondra, que cuenta el conflicto de Palestina a través de la historia de dos hermanas. Las imágenes de alumnos de Secundaria y Bachillerato y del profesorado verinense, portando “kufiyas” palestinas e interpretando en lengua de signos la canción, se intercalan con ilustraciones y dibujos que reivindican la causa palestina y muestran la partición de su territorio y la destrucción de la Franja de Gaza a manos de Israel. El proyecto corre a cargo de Patricia Montesinos, docente de Audición y Lenguaje, y el “timelapse” es de Alberto Mera, profesor de Plástica.

Votación popular

El premio del público se elige mediante una votación popular en la web de la Faxpg (faxpg.es), y el plazo para votar concluye mañana a las 12,00 horas. Además de este galardón, también se reparte un premio del jurado y varias menciones de honor.

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