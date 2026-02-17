El desfile de Entroido llenó de colorido las calles de Maside

Con las previsiones del tiempo en la mano, nadie esperaba que el desfile de este lunes en Maside se librase del agua. Pero los astros se pusieron del lado de los amantes del Entroido, y la lluvia firmó una tregua para que pudiesen recorrer las calles del pueblo.

El público no defraudó y, como ya viene siendo habitual en los últimos años, es el de Maside, después del de Carballiño, el desfile más concurrido de la comarca.

En esta ocasión, 14 comparsas ayudaron a que las calles se llenasen de vistosidad y alegría, haciendo disfrutar al público de sus bailes y de sus disfraces.

Todas y cada una de las comparsas destacaron por su vistosidad y por el trabajo realizado para elaborar disfraces y carrozas. Los Felos de Garabás son los que abren el desfile y los que, con sus cabalgaduras, ponen el toque más tradicional y auténtico del Entroido. Ya no quedan muchos jinetes y amazonas, pero los que desfilan, tratan de recuperar, de la forma más fiel posible, la imagen de los Felos de antaño.

Entre las carrozas asistentes, merece una especial mención la de Los Parrandas do Irixo, que acababa de ganar el primer premio del desfile de la capital, y no defraudó las expectativas. En los últimos Entroidos, el trabajo minucioso de elaboración de los disfraces, les ha llevado a conseguir diversos galardones.