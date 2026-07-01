El cocido desafía al termómetro en Ourense

El verano en Ourense sabe a churrasco y largas sobremesas al aire libre. Sin embargo, hay un plato de temporada invernal que desafía las altas temperaturas y se mantiene como un imprescindible para muchos: el cocido.

En Regueiro da Cova (Castrelo do Val) este verano han querido hacer una apuesta decidida por mantener vivo este legado culinario. Su responsable, Begoña Vázquez, destaca que se trata de “a elaboración de sempre, de cociña rural, pensando, por suposto, nas tradicións da comarca de Monterrei. É un cocido de máxima calidade, no que non falta a carne de porco celta, os garavanzos, o xarrete de tenreira, o chourizo de cabaza e o chourizo de verán”.

También en Casa Rural Vilaboa (Allariz) el cocido conserva un lugar destacado en la cocina. Su chef, Carlos José, explica que apuestan “por una cocina sencilla pero abundante”. “El cocido está presente en nuestro menú de manera estable desde septiembre hasta marzo, pero lo preparamos bajo encargo en verano. Nuestro cocido destaca por ser desengrasado, todas las partes se cuecen por separado, desde los garbanzos hasta los chorizos, nada de meter todo junto en una pota”, explica.

En la zona de vinos no puede faltar “O Lar da Sabela” (Ourense), con un cocido que es la estrella entre las peticiones de muchos turistas durante estos inicios de la temporada vacacional.

Quienes no quieran esperar a la temporada tradicional también pueden encontrar este plato a diario en el Restaurante Roupeiro (A Derrasa). Javier Pérez, propietario del establecimiento, asegura que ofrecen “el cocido en su formato más tradicional, con garbanzos, cachucha, panceta y verduras, con una carne de ganadería propia. Agosto es un mes con bastante actividad, y es un plato muy popular tanto entre familias como turistas”.

La tradición también regresará en los próximos meses a Mesón do Manolo (Ourense). Tras reabrir sus puertas hace unas semanas, Esperanza Burgos, cocinera, ya trabaja para recuperar uno de los platos emblemáticos de la casa y estima que “lo tendremos en nuestra carta ya para finales de verano, principios de septiembre, una vez que el local recupere su dinámica y actividad”.