Dónde comer el mejor pulpo en Ourense: cinco restaurantes imprescindibles

El pulpo á feira sigue siendo uno de los grandes símbolos de la gastronomía ourensana y un imprescindible del verano.

El pulpo en Ourense es mucho más que un plato típico; es un elemento central de su identidad cultural. A pesar de ser la única provincia gallega sin costa, Ourense ostenta con orgullo el título de preparar el mejor pulpo del mundo, una tradición que se remonta a los monjes de Oseira y que hoy se celebra en cada rincón de su geografía. Este verano, disfrutar de este manjar se convierte en el plan perfecto para compartir en terrazas, fiestas locales y momentos de ocio acompañados del mejor pan de Cea y un buen vino de las denominaciones de orixe ourensanas.

La ruta comienza en la capital con la Pulpería Asador A Feira, un rincón que destaca por saber fusionar la esencia de las ferias tradicionales con la comodidad urbana, ofreciendo un pulpo con un punto de cocción extraordinariamente tierno y un aliño de aceite de oliva virgen extra y pimentón que roza la perfección.

Sin salir de la ciudad, en la vibrante zona de vinos junto a la Catedral, se encuentra A Casa do Pulpo, un local idóneo para el terraceo estival. Sus raciones son perfectas para acompañar con un blanco de la tierra bien frío en un ambiente dinámico y alegre.

Para quienes buscan una experiencia con un legado de calidad e historia, el emblemático restaurante O Pingallo (Ourense) eleva el producto a la categoría de arte en pleno casco histórico, destacando por una materia prima de calidad excelsa y una presentación impecable que satisface a los paladares más exigentes.

El viaje gastronómico nos lleva inevitablemente a O Carballiño, el epicentro histórico de esta tradición, donde la Pulpería Fuchela se erige como un templo de obligada visita; su gran virtud radica en el respeto absoluto al ritual del cobre y al saber hacer de las pulpeiras, logrando esa textura firme pero suave que define al auténtico pulpo á feira con el toque perfecto de aceite y sal.

Finalmente, para coronar esta esmorga gastronómica en un paisaje de ensueño, O Balcón da Ribeira (Parada de Sil) ofrece la oportunidad única de saborear un pulpo delicioso en sus presentaciones habituales y también en tostas, a la plancha o con una ensalada de gulas.