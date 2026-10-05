La compra de uva en la Feria, en vías de extinción en la provincia de Ourense

Ricardo muestra un racimo de las uvas que tiene a la venta, con su padre Evaristo al lado.

“Nosotros hemos llegado a vender aquí 10 y 12 camiones en el mes, y estos últimos años nos quedamos en los cinco, cuatro, seis… Esto es una tradición que pensamos que, con el tiempo, desaparecerá”. Así de categórico se muestra Ricardo Vega, que acude desde hace años al Campo da Feira de Ourense desde La Bañeza (León); este año desde el 7 de septiembre pasado. Lo hace con su camión cargado de uva de Castilla-La Mancha o Zamora, y que los vecinos de Ourense que trabajan el viñedo particular compran “para que su vino gane en graduación”. Es uva tempranillo y mencía, también garnacha, que es la que primero se va”, explica Ricardo Vega.

hemos llegado a vender aquí 10 y 12 camiones en el mes, y estos últimos años nos quedamos en los cinco, cuatro, seis…

Expositor de Frutas Mafesa en la carretera de Vigo.

Vega argumenta esta predicción: “Si no desaparece del todo, con toda seguridad irá a menos. Porque es una tradición que mantiene la gente mayor”, y los jóvenes son gente que les dejaron sus padres o abuelos la estrujadora, las cubas y demás, y por tradición siguen haciéndolo, por compromiso. Y además, antes en esto de la elaboración del vino participaba toda la familia: los hijos, los nietos, y ahora sólo quedan dos o uno”. Y añade: “Yo recuerdo cuando empecé aquí con mi padre, hará 20 años, y la gente pedía quinientos kilos y he llegado a ver aquí a personas que me pedían mil kilos de uva, y ahora te piden kilo doscientos, les pones cuatro sacos y te dicen que vale ya”.

Juan Fernández, de Frutas Mafesa, en Arnuide, confirma el análisis: “Cada vez va a menos, aunque dentro de las malas perspectivas, no ha ido tan mal este año. Los clientes son muy fieles y hay que seguir, pero es cierto que hace 10 años se llevaban 500 kilos y ahora se quedan en 100. La gente joven no sigue esa tradición y va desapareciendo”.

José Luis, de Celanova, acude a hacerse “con 300 kilos de mencía y tempranillo para su abuelo”, apunta Vega. Es prácticamente la única venta en toda la mañana, y en la feria sólo queda su camión. Es el signo de los tiempos.