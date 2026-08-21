La Confederación Empresarial de Ourense y la Asociación de Valdeorras unen fuerzas para urgir mejoras en la N-120
GOBIERNO CENTRAL
La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva) trasladan al Gobierno central la necesidad de acelerar las obras en una infraestructura estratégica
La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva) mantuvieron una reunión de trabajo en la Subdelegación del Gobierno en Ourense con el subdelegado, Eladio Santos, para analizar la situación actual de la N-120 y conocer de primera mano la evolución de las actuaciones previstas.
A la reunión asistieron el presidente de la CEO, David Martínez Alonso, y el presidente de Aeva, Carlos Terán, quienes abordaron la evolución de la carretera durante el periodo 2024-2026 y trasladaron la importancia de seguir avanzando en las mejoras previstas.
Para ambas organizaciones empresariales, la N-120 es una infraestructura estratégica para Valdeorras, ya que soporta diariamente los desplazamientos de trabajadores, empresas y ciudadanos, además de un importante volumen de transporte de mercancías. La carretera constituye también una de las principales conexiones de la comarca con el resto de Galicia y con la Meseta.
Desde Aeva se destaca la necesidad de disponer de información actualizada sobre el grado de ejecución de las diferentes actuaciones previstas y de conocer los próximos pasos para la modernización del trazado. En este sentido, las organizaciones consideran necesario mejorar la funcionalidad de la vía y facilitar los adelantamientos en aquellos puntos donde las características actuales dificultan la circulación.
Valoración
La CEO y Aeva valoran positivamente las actuaciones de rehabilitación del firme que se han desarrollado en los últimos meses, incluidas las inversiones realizadas en distintos tramos de las provincias de Ourense y Lugo. No obstante, consideran que estas labores de conservación deben complementarse con soluciones estructurales y una planificación a medio y largo plazo.
Entre las actuaciones que consideran prioritarias se encuentra el avance de los proyectos de carriles adicionales y de adelantamiento entre Os Peares y Ourense, así como el impulso de la futura A-76 Ponferrada-Ourense. Ambas infraestructuras son consideradas fundamentales para mejorar las comunicaciones y reforzar la competitividad del tejido empresarial de Valdeorras.
Las organizaciones defienden mantener una planificación estable de las inversiones que permita avanzar en las actuaciones pendientes, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad y funcionalidad del vial. Reiteran así su disposición a colaborar con las administraciones y a trasladar las necesidades de empresas y trabajadores para conseguir una N-120 “moderna, funcional y adecuada” al volumen de tráfico que soporta y a su papel estratégico.
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