La Asociación Empresarial de Valdeorras busca continuar con la línea actual de promoción

La Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) manutvo este lunes una importante reunión con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en la que la entidad trasladó el estado de varios proyectos estratégicos presentados el pasado año y planteó nuevas iniciativas para seguir reforzando la imagen de Valdeorras como destino.

Dos de las iniciativas presentadas están vinculadas a la plataforma Recomenda Valdeorras

El presidente de AEVA, Carlos Terán, calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la buena disposición mostrada por Turismo de Galicia para estudiar posibles vías de colaboración. Dos de las iniciativas presentadas están vinculadas a la plataforma Recomenda Valdeorras, creada para promocionar el territorio a través de experiencias y recomendaciones. Tras los incendios forestales que afectaron gravemente a la comarca el pasado verano, la asociación decidió replantear parte del proyecto.

Desarrollaron una serie de vídeos protagonizados por “recomendadores”, tanto vecinos de Valdeorras como personas de la comarca que residen durante el año fuera de ella, mostrando qué visitar, qué hacer y qué descubrir en el territorio. Según explicó Terán, esta campaña obtuvo una importante repercusión tanto en la página web como en las redes sociales, por lo que AEVA pretende darle continuidad para que siga creciendo. Paralelamente, durante este año también se ha trabajado en la actualización de la web, incorporando nuevos contenidos y mejorando su atractivo para los visitantes.

La asociación también trasladó a Turismo de Galicia un proyecto que estará ligado al Camino de Invierno, con el objetivo de aprovechar continuar promocionando el itinerario jacobeo. A ello se suma una nueva propuesta relacionada con el arte, sobre la que esperan poder concretar próximamente la colaboración con la Xunta.

Más allá del ámbito turístico, AEVA ha centrado buena parte de su actividad durante el primer semestre del año en el apoyo directo a las empresas asociadas. Hasta junio organizó todas las acciones formativas previstas, entre ellas cursos de ciberseguridad, redes sociales para el comercio y otras materias relacionadas con la digitalización, tanto en formato presencial como online.

Sin embargo, Terán reconoce que el grueso del trabajo estuvo marcado por la gestión de ayudas públicas. “Ha sido una locura”. La asociación colaboró estrechamente con la Confederación Empresarial de Ourense y con la oficina Conecta Ourense, dependiente del Igape, para informar y tramitar las convocatorias dirigidas a las empresas de la comarca. Entre los objetivos de futuro también figura seguir impulsando el programa Valdeorras Sostenible, desarrollado junto al Inorde, cursos de viñedo, ciberseguridad e incluso uno de escaparatismo, resaltando su presidente que “AEVA es capaz de adaptarse a los cambios”.