La influencia de las bajas presiones seguirá dejando un ambiente desapacible en la provincia durante los próximos días. Las jornadas estarán marcadas por la abundante nubosidad y por unas precipitaciones que, en ocasiones, serán intensas. Estas lluvias tendrán especial incidencia durante la próxima noche y de cara al sábado, cuando se espera la llegada de nuevas borrascas que dejarán importantes acumulaciones de agua.

El océano Atlántico ha abierto un pasillo a un río atmosférico que continuará barriendo Galicia con sucesivos frentes, al menos hasta la próxima semana. Este escenario, que ayer ya dejó acumulados de más de 20 litros por metro cuadrado en muchos puntos, podría registrar picos de hasta 200 litros en algunas zonas de la comunidad a lo largo del episodio.

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Para hoy miércoles, Ourense continuará bajo el influjo de la borrasca situada al sur de Irlanda. Según MeteoGalicia, se registrarán precipitaciones intermitentes que ganarán en intensidad y abundancia a última hora. Las lluvias seguirán siendo protagonistas en la primera mitad del jueves, volviéndose más esporádicas al final del día.

Tras una breve tregua el viernes, con menos chubascos y algunos claros gracias a una ligera incursión anticiclónica, el sábado llegará un nuevo frente muy activo. Este sistema volverá a dejar cuantiosas lluvias en todo el territorio.