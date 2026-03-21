Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 21 de marzo

La diferencia entre los lados de la rotonda en Chano Piñeiro.

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, sábado, 21 de marzo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Asimetrías en las calles de Ourense

La diferencia entre los lados de la rotonda en Chano Piñeiro. | La Región

En la rotonda de la calle Chano Piñeiro se pueden ver estas dos situaciones: en un lado se reforma para colocar las estaciones para las bicis de uso público, pero en el otro lado, el césped y la acera están totalmente abandonados. A lo mejor era un buen momento para tener todo en el mejor estado posible.

Antonio Araujo Iglesias (Ourense)

La selva metropolitana

Selva metropolitana en la zona de A Cuña sobre Av Universidad. | La Región

En la zona de A Cuña, en la avenida de la Univerdidad, a la altura del número 27, está creciendo una selva urbana en plena acera. La sensación que da es que el Concello pretende que de forma natural se genere una zona verde en lugar de proceder al mantenimiento de ese espacio.

Yago Cid Amor (Ourense)

Zona infantil peligrosa

Este es el estado de la zona infantil del Parque de San Lázaro. | La Región

Estas imágenes corresponden al lamentable estado en el que se encuentra la zona infantil del Parque de San Lázaro. El material está totalmente oxidado y con zonas cortantes, lo que supone un auténtico peligro para los niños que a diario juegan en esa zona. Antes de lamentar una desgracia alguien debería tomar nota y encontrar una solución urgente.

María José Morales (Ourense)