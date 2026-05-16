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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 16 de mayo. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
La vida a veces nos da sorpresas como las de estas imágenes. A algún vecino ingenioso se le ha ocurrido proteger estos arbolitos que, como se ve, están a punto de derrumbarse. Esta vegetación en la avenida de Marín está muy mal cuidada. Un simple palo de escoba intenta evitar su caída segura al suelo.
Jorge Torres (Ourense)
Este pasado sábado han desbrozado el solar situado entre la calle Roberto Blanco Fortes y la calle 15. Me parece estupendo y correcto que desbrocen fincas y quiten la maleza, pero podrían al menos respetar los árboles que crecen naturalmente y no molestan y no cortarlo todo. Por mucho falso ecologismo y políticas verdes con que nos bombardean. De una u otra manera, todo es pérdida constante de árboles.
César Álvarez (Ourense)
En la calle Vasco Díaz Tanco los vecinos tenemos que convivir con la invasión de nuestros pisos por las ramas de los árboles que están a punto de entrar por las ventanas. Está claro que hay que tener una ciudad cada vez más verde, pero también es necesario que se respeten las viviendas de los ciudadanos. El Concello debe hacer algo.
María del Carmen Álvarez López (Ourense)
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 16 de mayo
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