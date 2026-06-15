Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 15 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 15 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Calles reventadas

Calles reventadas

Todas las calles, vías y carreteras de Ourense, da igual el organismo público del que dependan, están destrozadas. Foto del primer tramo de la calle Serra Martiñá, reasfaltado hace 4/5 años (solo este tramo, el resto de calle quedó como estaba, todo a medias aquí) pero ya desde hace un par de ellos muestra que colapsa todo en varios puntos. Y hay muchos mas viales similares. ¿Por que será que las obras, asfaltados, etc de hace años duraban mas?? Vivimos en la era de la decadencia, la involución y la basura en todo, obsolescencia programada cada vez mas rápida.

César Álvarez (Ourense)

Vertedero ilegal

En la zona de Dacón los vecinos comprobamos como desde hace un tiempo se está creando un vertedero ilegal, sin que las autoridades hagan algo al respecto. ¿No sería mejor actuar ahora en lugar de espera a que sea demasiado grande?

Patricia Blanco (Maside)

La ciudad sin nombres

La ciudad sin nombres

Lo de los nombres de las calles en Ourense es uno de los misterios más insondables de la “city”. No hay manera de mirar a una esquina y saber en qué calle, avenida, travesía o callejón estás. Las placas brillan por su ausencia, y las que hay, como la de la foto (un cartón pegado a la pared), son fruto de la iniciativa ciudadana para no perderse.

Perfecto R. Feijóo (Ourense)

¿Qué hacemos con esto?

¿Qué hacemos con esto?

Paso todos los días por el Puente del Milenio y las escaleras están llenas de agua, impidiendo a los ciudadanos disfrutar de esta zona icónica de nuestra ciudad.

José Benito Fernández González (Ourense)

La calle del terror y las trampas

La calle del terror y las trampas

La intersección de la Calle de la Luna con la Calle de la Estrela, al lado de la Plaza del Correxidor, está llena de auténticas trampas para los despistados. Hay que andarse con ojo mientras nadie lo solucione, lo que, claro está, sería lo suyo.

Maria Emilia Carvajal Mosquera (Ourense)