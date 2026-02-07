Cuatro concellos de la provincia de Ourense restringen el consumo de agua por la lluvia

Las intensas lluvias caídas en las últimas semanas están teniendo consecuencias en la calidad del agua de los suministros de varios ayuntamientos de la provincia. En los últimos días, los municipios de San Amaro, Cenlle, Punxín y Boborás han comunicado a sus vecinos que se abstengan de beber el agua de las traídas municipales. El problema radica en que el grado de turbidez del agua es superior al permitido y, por precaución, se recomienda no consumirla ni utilizarla para cocinar.

La turbidez del agua mide su falta de transparencia o claridad, causada por la presencia de partículas en suspensión como sedimentos, arcilla, materia orgánica, algas o microorganismos. Se trata de un indicador clave de la calidad del agua: a mayor cantidad de partículas, mayor turbidez y mayor dispersión de la luz, lo que puede indicar un mayor grado de contaminación.

La limitación del consumo de aguas turbias se debe a que una alta turbidez reduce la efectividad de los procesos de desinfección, ya que las partículas pueden proteger a microorganismos patógenos de la acción del cloro.

Medida preventiva

El alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo, indicaba que los valores llegaron a alcanzar mediads superiores a las recomendables. Según Fernando, “a empresa Geseco, que se ocupa do subministro agora, está facendo ata tres medicións ao día, e aínda que os parámetros a estas horas xa son bastante aceptables, non imos levantar as restricións, porque se prevé máis choiva para esta noite e poden volver a empeorar”.

Insistía el alcalde en que “non se trata de alarmar á xente, xa que os niveis actuais non son esaxeradamente malos, pero estamos na obriga de facer estas recomendacións de saúde pública”.

Por su parte, y en relación con el aviso a los usuarios de la traída pública de agua, el teniente alcalde de Punxín, Eladio Fernández, indicaba que “avisamos a toda a poboación a través da colocación de bandos en todos os pobos e seguiremos informando puntualmente se varían as recomendacións”. Al igual que el alcalde de San Amaro, Eladio Fernández pedía prudencia y “agardar ás medicións dos próximos días, que comunicaremos tan pronto como sexan aceptables e permitan de novo o consumo”.

Plantas de bombeo enegadas

Dentro de la misma comarca, aunque a unos kilómetros de distancia, el ayuntamiento de Boborás está viviendo problemas similares. En este caso, no se trata únicamente de la turbidez del agua, sino también de la imposibilidad de utilizar las plantas de bombeo para llenar los depósitos. Según explicaba su alcaldesa, Patricia Torres, “temos as bombas totalmente anegadas e non as podemos poñer en marcha, xa que nos arriscaríamos a danar todos os equipos, que son extremadamente caros”.

La alcaldesa indicaba que comprende la frustración de la población, especialmente de quienes no tienen suministro, como ocurre en el pueblo de Brués, pero aseguraba que se está haciendo todo lo posible para solucionarlo. Patricia Torres señalaba que “pedimos autorización para facer subministro con cisternas e estamos agardando que se faga efectivo”.

Asimismo, solicitaba un uso racional del agua y pedía que “os veciños que dispoñan de pozos propios non usen a traída estes días, para reservar a auga dos depósitos e deixala a aqueles usuarios que non teñen outras alternativas”.

Cenlle, Punxín y San Amaro tienen contratado el suministro a través de una concesión con una empresa externa, mientras que en el caso de Boborás la gestión se realiza con personal propio. Patricia Torres indicaba que será necesario valorar la externalización del servicio, ya que, según explicaba, “nunha situación como esta, todo o persoal do Concello e do grupo de goberno está completamente dedicado á xestión da auga, xa que é un tema de moita responsabilidade”.