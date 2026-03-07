El diésel ya sube dos veces más rápido que en 2022

Repostar en la provincia de Ourense vuelve a costar un riñón. El conflicto en Oriente Medio y la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán han desatado el pánico en los mercados, que sigue trasladándose bruscamente a los surtidores de la provincia , que registran los precios más altos desde septiembre de 2023.

Con subidas de hasta 12 céntimos diarios en algunos puntos, el sector asume que la próxima semana se rozará la barrera de los dos euros. La escalada es más agresiva que al inicio de la guerra de Ucrania: si en marzo de 2022 la media provincial subía tres o cuatro céntimos diarios, en la última semana el avance ha sido de cinco a seis céntimos, encareciendo el diésel más de 30 céntimos en cinco días en algunas estaciones.

Evolución vertical

La evolución de las medias provinciales en los últimos siete días refleja esta verticalidad. El Gasóleo A ha pasado de una media de 1,488 euros el 28 de febrero a los 1,687 euros registrados este viernes, 6 de marzo (20 céntimos más). Por su parte, la Gasolina 95 ha escalado en el mismo periodo desde los 1,507 euros hasta una media de 1,603 euros por litro (10 céntimos más).

Esta volatilidad genera brechas históricas en la provincia. En el gasóleo, la diferencia alcanza los 25 céntimos: llenar un depósito de 50 litros cuesta hoy 78,95 euros en los puntos más económicos (O Bolo, a 1,579 euros/litro) frente a los 91,40 euros de las opciones más caras, que superan ya los 1,81 euros. En la Sin Plomo 95, la brecha es de 24 céntimos, con mínimos de 1,49 euros y máximos de 1,73 euros/litro.

Transporte y gasolineros

Esta asfixia económica pone contra las cuerdas al transporte de mercancías. La asociación Apetamcor exige reactivar la bonificación de marzo de 2022, advirtiendo que un camión parado supone pérdidas de entre 400 y 600 euros diarios. A ello se suman tensiones en la contratación denunciadas por Fegatramer, que acusa a grandes clientes de negarse a actualizar los portes para asumir el sobrecoste, poniendo en peligro la cadena de suministro y rechazando exigencias de rebajar tarifas un 8% en plena crisis.

Frente a los transportistas, el sector gasolinero rechaza volver a la bonificación de 20 céntimos por su carácter “caótico” y propone reducir impuestos. La Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES) plantea rebajar el IVA al 10% -un ahorro de 15 céntimos- o reducir a la mitad el Impuesto Especial de Hidrocarburos para abaratar el litro 22 céntimos.

La patronal defiende que contienen el golpe, pues mientras el gasóleo internacional saltó un 47,5% semanal, los surtidores subieron un 13% de media.

Finalmente, Facua contradice esta versión y denuncia que el diésel se disparó 23 céntimos en cuatro días, acusando a las estaciones de inflar beneficios aprovechando el pánico.