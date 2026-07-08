Solo uno de cada diez hogares de Ourense tiene aire acondicionado

El acceso a la refrigeración casi se triplica entre los hogares con mayor renta, la brecha se agudiza en la ciudad

Ourense figura cada verano entre las provincias más calurosas de España. Sin embargo, disponer de aire acondicionado sigue siendo una excepción en la mayoría de sus hogares. Los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2021, revelan que solo el 10,2% de las viviendas principales de la provincia dispone de un sistema de refrigeración. Es el porcentaje más alto de Galicia, pero sitúa a Ourense entre las provincias con menor implantación de estos dispositivos del país.

La paradoja es evidente. Provincias como Ávila, Valladolid o Salamanca presentan una mayor implantación de aire acondicionado pese a registrar máximas estivales inferiores a las que alcanza habitualmente Ourense, donde el mercurio ha llegado a superar los 44 grados en los últimos años. La provincia lidera Galicia, por delante de Pontevedra (6,9%), A Coruña (5,7%) y Lugo (5,2%), aunque continúa muy alejada de territorios como Sevilla, Córdoba o Murcia, donde el aire acondicionado es un elemento más de casi todas las viviendas.

Pero el termómetro no es el único factor. El acceso al aire acondicionado está profundamente condicionado por la renta. En los hogares ourensanos con menos de 1.000 euros netos al mes, solo el 6,6% dispone de aire acondicionado. Entre quienes superan los 3.000 euros mensuales, el porcentaje prácticamente se triplica hasta el 18,6%. La brecha se hace más profunda en la ciudad. El 15,2% de las primeras viviendas cuenta con sistemas de refrigeración, pero la cifra cae al 8,7% entre las rentas más bajas y se dispara al 27,3% en las más altas.

En todo caso, las empresas ourensanas del sector aseguran que el mercado está cambiando a gran velocidad. Para Alberto Varela, responsable de venta de ventilación en Bermello, la campaña está siendo “impresionante”. Destaca que las ventas se han disparado en prácticamente todas las categorías y atribuye parte del éxito a que la empresa se adelantó a la situación reforzando el stock. Fernando Núñez, de Auromar, también percibe un punto de inflexión. “No damos hecho”, asegura, antes de describir una demanda “brutal” que les ha llevado a quedarse sin capacidad para asumir nuevas instalaciones durante el verano.

Ambos coinciden en que cada vez son más los ourensanos que buscan soluciones para combatir unas temperaturas que hace apenas unos años muchos afrontaban únicamente con ventiladores o bajando las persianas.

Los "pingüinos", la solución más buscada para combatir el calor

Los clásicos equipos de refrigeración que requieren obra ya no son los únicos protagonistas del verano. El calor ha disparado también la demanda de soluciones alternativas, especialmente los aparatos portátiles y de los ventiladores de techo, dos productos que hace apenas unos años tenían un peso mucho menor en las ventas.

Particularmente destacan los conocidos como “pingüinos”, los aires acondicionados portátiles. Varela asegura que han sido el producto que más ha crecido en esta campaña y cifra en 300 las unidades ya vendidas a estas alturas. Estos equipos solo requieren una salida al exterior mediante un tubo flexible y se venden a múltiples precios, desde unos 200 euros hasta cerca de los 900.

Además. destaca que “los ventiladores de techo fueron un éxito este año”. Explica que han dejado atrás la imagen de producto anticuado para convertirse en una opción cada vez más demandada gracias a diseños más modernos y a funciones como la inversión del sentido de giro, que permite mejorar la circulación del aire tanto en verano como en invierno.

Por otro lado, Nuñez explica que muchas familias siguen esperando a que lleguen las altas temperaturas para plantearse instalar un equipo de climatización. “Siempre nos acordamos cuando hace mucho calor”, lamenta. En su opinión, esa reacción de última hora se repite cada verano y obliga a muchos clientes a buscar alternativas más rápidas frente a una instalación convencional