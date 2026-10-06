MÁS DE 700.000 EUROS
La Diputación aporta ayudas para vivienda en 20 concellos
MÁS DE 700.000 EUROS
La Diputación de Ourense consolida su Plan Provincial de Vivienda con la aprobación de la segunda convocatoria del programa, que destina 746.997,35 euros a 20 municipios para adquirir, rehabilitar o mejorar inmuebles destinados al alquiler residencial.
El presidente provincial, Luis Menor, destacó que esta segunda edición supone un nuevo avance de la política provincial: “Permite abordar un dos desafíos fundamentais para o futuro das zonas rurais: garantir a dispoñibilidade de vivenda para que calquera persoa que desexe vivir nos nosos municipios poida facelo”.
Las ayudas llegarán a los municipios de Bande, Cartelle, Cualedro, Monterrei, A Peroxa, Ramirás, Taboadela, Vilamarín, A Teixeira, Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, Vilar de Santos, Verea, A Bola, Rairiz de Veiga, Carballeda de Avia, Riós, Muíños, Avión y Toén.
Las actuaciones subvencionadas abarcan desde la adquisición de inmuebles hasta la rehabilitación de viviendas municipales, antiguas escuelas u otros edificios públicos, además de obras de acondicionamiento y mejora de la eficiencia energética. Las ayudas alcanzan en numerosos casos los 40.000 euros por proyecto.
Menor recordó que esta es ya la segunda edición del Plan Provincial de Vivienda. Sumada a la primera convocatoria, dotada con 500.000 euros y que llegó a 14 municipios, la Diputación ha movilizado 1.246.997,35 euros para 34 actuaciones municipales.
“O Plan creouse para dar unha resposta concreta a un problema que os nosos alcaldes coñecen moi ben: hai persoas interesadas en vivir nestes municipios e, ao mesmo tempo, hai propiedades sen uso que podemos recuperar. O que estamos a facer é axudar a conectar esas dúas realidades.”, explicó el presidente provincial.
Esta apuesta tendrá continuidad y ganará peso en el próximo ejercicio. Menor recordó que el Pleno acordó el pasado mes de julio elevar hasta 1,5 millones de euros la dotación del Plan Provincial de Vivienda para 2027.
La ampliación incorporará 300.000 euros para asistencia técnica especializada a los concellos, destinada a los trabajos de investigación, identificación y regularización jurídica, registral y catastral de viviendas y edificaciones en situación de ruina o abandono, así como a la tramitación de los correspondientes expedientes municipales.
“Dispoñer de recursos para rehabilitar vivendas non abonda. Por iso, en 2027 damos un paso máis: ademais de restaurar vivendas, queremos achegar as ferramentas técnicas necesarias para mobilizar propiedades que actualmente se atopan abandonadas”, señaló.
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