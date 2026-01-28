La Diputación financiará la alianza del Támega

El presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor, mantuvo ayer una reunión de trabajo con los alcaldes de las comarcas de Monterrei y Conso Frieiras para analizar los proyectos municipales vinculados a la línea financiera del Feder destinada a los Planes de Acción Integrados (PAI) para el desarrollo urbano sostenible, en el marco del programa 2021-2027.

A la reunión asistieron los alcaldes de A Gudiña, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, A Mezquita, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín y Vilardevós, quienes presentaron sus iniciativas y abordaron conjuntamente las necesidades y prioridades de la comarca, así como la identificación de sinergias y estrategias comunes para la gestión eficiente de los fondos europeos.

Tras la reunión, el presidente provincial describió el encuentro como “moi satisfactoria” y puso en valor el trabajo conjunto realizado por los concellos para impulsar un Plan de Actuación Integrado liderado por el Concello de Verín, bajo el nombre de “Futuro Verde do Alto Támega”, centrado especialmente en actuaciones vinculadas al ciclo del agua.

Luis Menor comprometió la colaboración de la Diputación en la cofinanciación del plan, con el objetivo de reducir al máximo la carga económica que tendrán que asumir los concellos. “A Deputación non só cofinancia, senón que anima a seguir captando máis recursos doutras administracións para garantir a execución total dos proxectos”, señaló, destacando que se trata de un plan estratégico que permite captar fondos del Estado, de la Xunta de Galicia y de la propia institución provincial.

El presidente destacó que este proyecto supone una inversión ya garantizada de más de siete millones de euros, con aspiración de alcanzar los diez millones, y subrayó que esta línea de trabajo responde al modelo defendido por la Diputación: “Sumar recursos propios cos doutras administracións e cos fondos estatais e europeos para impulsar o desenvolvemento da provincia e mellorar os servizos”.