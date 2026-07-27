Hallan una tortuga fósil de 15 millones de años en una obra de Madrid

Restos de la tortuga de más de 15 millones de años, del género Titanochelon, durante las obras.

Las obras de construcción del nuevo aulario del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse) en el distrito de Latina de la ciudad de Madrid depararon un insólito hallazgo paleontológico: el caparazón fosilizado de una tortuga gigante que habitó la actual capital de España hace más de 15 millones de años, en pleno periodo Mioceno. Los restos, localizados en las instalaciones municipales de la calle Sepúlveda, fueron trasladados al Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares para su custodia y análisis.

Durante una visita de supervisión a los trabajos ayer, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz acompañada por la responsable de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, vinculó la sorpresa de este descubrimiento con el registrado durante la edificación del parque de bomberos de La Atalayuela, donde se desenterraron fósiles de mamut.

“En esta obra también ha aparecido un resto muy sorprendente, el caparazón de una tortuga de más de 15 millones de años, del Mioceno”, señaló.

Condiciones azarosas

Sanz puso el foco en las particulares condiciones del hallazgo en el recinto municipal. “Es absolutamente sorprendente que una tortuga de más de 15 millones de años haya aparecido aquí, además a mucha profundidad, a muchos metros”, indicó. La especie fue identificada como “Titanochelon bolivari”, una tortuga terrestre cuyos restos examinarán ahora de forma exhaustiva los técnicos del museo alcalaíno para precisar su contextualización histórica.

Las especies del género Titanochelon poblaron Europa desde hace 20 millones de años hasta hace dos millones

El descubrimiento refuerza el catálogo fósil madrileño, un territorio que cuenta con un extenso histórico de presencia de tortugas prehistóricas de grandes dimensiones. Según un estudio de referencia publicado en 2014 por investigadores de la UNED y de la Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia), las especies pertenecientes al género Titanochelon poblaron Europa y el oeste de Asia desde hace 20 millones de años hasta hace algo menos de dos millones. El ejemplar hallado era la tortuga gigante más abundante y representativa de Europa. Estos ejemplares alcanzaban longitudes de caparazón de entre uno y dos metros. Contaban con extremidades robustas recubiertas por escamas osificadas que actuaban como coraza protectora.

El fósil desenterrado en las obras del Cifse se suma así a la lista de vestigios hallados históricamente en enclaves como Vallecas, la Ciudad Universitaria o Alcalá de Henares, aportando una nueva evidencia científica sobre el ecosistema que ocupaba el suelo madrileño millones de años antes de la llegada del ser humano.