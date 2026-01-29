Los embalses del eje del Miño están al límite de su capacidad

La sucesión de borrascas que ha atravesado Ourense ha dejado una huella desigual en las reservas hídricas de la provincia. Mientras los datos globales sugieren una situación de normalidad estadística, la radiografía en tiempo real de las grandes infraestructuras revela algunos puntos de saturación, especialmente en el eje central del río Miño, justo antes de que el deshielo y las nuevas lluvias pongan a prueba la capacidad de los embalses.

El foco de atención se sitúa ayer en el embalse de Os Peares. La gran presa, fundamental para la regulación del Miño antes de su llegada a la capital, se encuentra técnicamente llena, marcando un 98,57% de su capacidad. Sin margen físico para retener nuevas avenidas, el sistema funciona ya sin “freno”: el agua que entra debe ser liberada hacia el embalse de Velle, que también ha visto incrementado su nivel hasta el 78,33%. Aguas abajo, la cadena se completa con Frieira al 87,88%, dibujando un escenario de cauce principal muy cargado.

En la cuenca del Avia, vital para la seguridad de Ribadavia, el embalse de Albarellos marca un 61,69%. Aunque conserva cierto margen de resguardo, su nivel es significativo y su afluente, el río Salas, mantiene su embalse al 58,03%, lo que obligará a vigilar los aportes del deshielo en las próximas horas. La nota positiva llega desde la cabecera del Sil en León, donde el embalse de Bárcena permanece en niveles bajos (37,95%), ofreciendo un colchón importante para frenar el agua que baja de las montañas orientales.

Pese a la tensión en Os Peares, los números globales de la provincia se mantienen dentro de los parámetros habituales. Ourense acumula 1.090 hm³ de agua embalsada, lo que representa un 68,00% de la capacidad total. Esta cifra supone un ligero repunte respecto a la semana anterior y mejora los datos de la misma semana de 2025, cuando las reservas estaban al 63,13%.

De hecho, la situación actual es un calco de la media histórica: el promedio de los últimos diez años se sitúa en el 66,73% (1.069 hm³). La paradoja reside en que, aunque la cantidad total de agua es “normal”, su distribución concentra el riesgo en las presas que protegen los núcleos de población más importantes.