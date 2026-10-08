Los embalses de la provincia de Ourense reducen sus reservas al 60%

Los embalses de la provincia de Ourense han perdido 70 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y se sitúan en los 971 hectómetros almacenados, el 60,57% de su capacidad total, según los últimos datos publicados. La reserva provincial, con una capacidad conjunta de 1.603 hectómetros cúbicos, registra así un descenso semanal del 4,37% a lo largo de la última semana. Las lluvias de los últimos días pueden aliviar un poco el progresivo descenso de las reservas, pero la tónica dominante del mes de septiembre ha sido el descenso del agia almacenada.

La caída sitúa a Ourense entre las provincias que más agua han perdido en términos porcentuales durante la última semana. El descenso es especialmente significativo si se compara con el comportamiento del conjunto de Galicia, cuyos embalses acumulan 1.736 hectómetros cúbicos, el 53,91% de su capacidad, después de perder 96 hectómetros cúbicos, un 2,98%.

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Diferencias notables

Dentro de la provincia, las diferencias entre embalses son notables. O Bao es uno de los que presenta un mayor nivel de llenado, con 206 hectómetros cúbicos sobre una capacidad de 238, mientras que San Esteban almacena 186 de sus 213 hectómetros cúbicos. Castrelo alcanza los 52 hectómetros cúbicos de los 60 que puede albergar y Santa Eulalia, con una capacidad de 10 hectómetros cúbicos, mantiene ocho.

En el extremo contrario se encuentran algunos de los embalses con menor porcentaje de agua almacenada. Cenza cuenta con 14 hectómetros cúbicos de sus 40 de capacidad; Salas, con 26 de 87; Albarellos, con 24 de 91; y As Conchas, con 31 de 80. También destaca Chandrexa, que almacena 30 hectómetros cúbicos de los 61 que puede contener.

En la misma semana de 2025, Ourense acumulaba 1.104 hectómetros cúbicos y tenía una ocupación del 68,87%

As Portas, el embalse de mayor capacidad de la provincia, con espacio para 536 hectómetros cúbicos, figuraba en los datos semanales con 336 hectómetros cúbicos, el 62,69%, y una pérdida de tres hectómetros. Sin embargo, los registros en tiempo real de la propia web muestran que el volumen había descendido hasta los 297,5 hectómetros cúbicos el pasado martes 6 de octubre, equivalentes al 55,52% de su capacidad. Los datos los recoge y analiza embalses.net, una publicación que advierte que estos datos en tiempo real no se utilizan para elaborar los totales provinciales y que no están homogeneizados.

El balance provincial actual también queda por debajo del registrado un año antes. En la misma semana de 2025, Ourense acumulaba 1.104 hectómetros cúbicos y tenía ocupados el 68,87% de sus embalses. No obstante, el nivel actual sigue por encima de la media de los últimos diez años para estas fechas, situada en 953 hectómetros cúbicos y el 59,46% de la capacidad.

Los datos muestran, por tanto, una reducción de las reservas durante las últimas semanas, aunque el volumen almacenado en la provincia continúa ligeramente por encima de la referencia media de la última década. La evolución presenta además importantes diferencias entre los distintos embalses, desde los 206 hectómetros cúbicos acumulados en O Bao hasta los 2 hectómetros cúbicos de Güístolas.