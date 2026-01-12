Ourense cuenta con 8 nuevos profesionales en enfermería especializada en salud mental

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las resoluciones de la Dirección Xeral de Recursos Humanos por las que se nombra como personal estatutario fijo y se adjudica el destino definitivo de 32 profesionales de la categoría de enfermería especialista en salud mental.

En concreto, la Xunta ha detallado en una nota de prensa que en el proceso selectivo de estabilización, por el sistema de concurso de méritos, se nombra y adjudican dos plazas en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Por otro lado, en el concurso-oposición, se ha nombrado y adjudicado el destino definitivo a 30 aspirantes, además, ha quedado desierta una plaza en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense "al agotarse la lista de aspirantes que superaron la fase de oposición".

Así, la distribución de plazas adjudicadas por área sanitaria en los dos procesos es de tres en el área sanitaria de Ferrol; cuatro en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; ocho en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 12 en la de Santiago de Compostela y O Barbanza; y cinco en la de Vigo.

Con todo, los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes desde este martes para incorporarse a la plaza adjudicada, el plazo finaliza el 12 de febrero de 2026.