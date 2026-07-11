El enoturismo, un filón turístico que une la comarca de O Carballiño y O Ribeiro

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Ribeiro-Carballiño ya ha alcanzado su fecha de finalización tras dos años y medio de ejecución y este viernes se hizo el balance de las actuaciones realizadas gracias a una inversión de 1,5 millones de euros.

El acto se celebró en el Centro de Interpretación da Cultura Castrexa (San Cibrao de Lás), al que asistió el presidente de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, junto con el diputado de Turismo de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, además de autoridades institucionales de ambas comarcas, entre ellas el alcalde de Leiro y presidente del geodestino, Francisco Fernández, y el alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez. El mensaje fue unánime: el cierre de este plan no supone un punto final, sino el inicio de una nueva etapa para consolidar los proyectos puestos en marcha.

Durante la jornada se presentaron cuatro de las actuaciones ejecutadas, integradas en tres de las cuatro líneas estratégicas del plan —Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad—, orientadas a alcanzar su principal objetivo: mejorar la gestión turística de los concellos de O Carballiño y O Ribeiro y afianzar una vía de desarrollo económico y social basado en la sostenibilidad.

En San Amaro se dieron a conocer cuatro actuaciones impulsadas para desarrollar un turismo sostenible

Entre las iniciativas presentadas figuraron un proyecto de recuperación de la arquitectura tradicional; una webserie de docuficción de seis capítulos y unas rutas autoguiadas; y el proyecto "Sabedoras", dedicado al rescate de recetas tradicionales.

Merelles defendió la financiación del plan al asegurar que "conseguiu que creamos máis en nós mesmos e que poidamos artellar unha serie de elementos que nos van a posibilitar unha mellor promoción dos valores do territorio". Además, destacó la labor de gestión realizada en este PSTD, gracias a la cual, según señaló, desarrollaron más del 100 % de la inversión prevista.

Por su parte, Rosendo Fernández aludió al simbolismo del escenario elegido para realizar el balance para afirmar que con estas actuaciones se está "facendo presente para un futuro" y que los representantes políticos "temos a obriga de crear futuro e que o futuro sexa mellor".