Entran menos pleitos en los juzgados de Ourense pero el atasco crece

El atasco judicial en Ourense vuelve a crecer en 2026 a pesar de la notable caída en la entrada de nuevos asuntos. La puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia, contemplados en la Ley de Eficiencia Procesal, prometía ser el revulsivo definitivo para agilizar los juzgados. Tras su implantación paulatina en las villas a lo largo de 2025, este nuevo modelo organizativo aterrizó finalmente en el partido judicial de Ourense el 2 de enero de 2026. Se llegaba a este momento clave tras haber logrado rebajar la histórica cifra de casos pendientes, que en el primer trimestre de 2025 había marcado un récord con 18.383 asuntos, cerrando aquel año con 16.972 expedientes a la espera de respuesta. Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2026 revelan un frenazo en esa recuperación, evidenciando que el tapón ha vuelto a engordar justo en los primeros meses de andadura del nuevo sistema judicial en los órganos judiciales asentados en la ciudad.

La paradoja de este arranque de año radica en que los ciudadanos litigan menos, pero los juzgados acumulan más pleitos vivos. Los tribunales ourensanos iniciaron 2026 con esos 16.972 asuntos en trámite y, entre enero y marzo, recibieron 8.879 nuevos procedimientos. Esta cifra supone un importante descenso del 21,3 % respecto a la avalancha de demandas sufrida en el mismo periodo del año anterior.

Evolución de asuntos judiciales en 2026 | La Región

El problema real se encuentra en la salida de los expedientes: los jueces resolvieron un total de 8.184 asuntos, lo que representa una caída del 23,5 % en la capacidad resolutiva interanual de la provincia. Al ingresar más casos de los que el sistema logró finiquitar en la práctica, la bolsa de asuntos pendientes de resolución al finalizar el mes de marzo volvió a escalar hasta situarse en 17.705.

Más litigio contencioso

Este repunte general frente al inicio del año se explica por el comportamiento desigual de las distintas jurisdicciones, siendo el orden civil el principal motor del atasco. Esta jurisdicción ingresó 4.841 asuntos (un 29,2 % menos que un año antes ) y resolvió 4.267, lo que provocó que despidiera el trimestre con 10.166 casos acumulados en sus mesas. Por el contrario, la jurisdicción penal fue la única capaz de absorber eficazmente su carga de trabajo, logrando reducir su pendencia a 5.828 causas tras registrar 2.877 nuevos ingresos (un 16,2 % menos ) y finiquitar 2.985 expedientes. A contracorriente del descenso generalizado, el orden social experimentó un repunte del 8,1 % en la entrada de demandas , asumiendo 956 nuevos casos y dejando 1.118 pendientes. Por su parte, la jurisdicción contencioso-administrativa registró el mayor salto porcentual en ingresos, disparándose un 66,7% con 205 nuevos asuntos , de los que logró resolver 129 , cerrando marzo con 593 expedientes en trámite. Por contra, en el conjunto de Galicia los recursos de los ciudadanos contras la administraciones se mantuvieron prácticamente congelados (apenas bajaron un 0,2 %).

El gran lastre estructural que deben afrontar los recién estrenados tribunales de instancia sigue siendo el cumplimiento efectivo de las resoluciones ya dictadas. Al término de este primer trimestre, los juzgados de Ourense acumulaban 18.659 ejecuciones de sentencias en trámite.

De este inmenso volumen, 16.271 pertenecen a la jurisdicción civil, lo que pone de manifiesto las enormes dificultades materiales y los retrasos que existen para cobrar deudas, ejecutar embargos o materializar los mandatos judiciales una vez que los magistrados ya han dado la razón a los demandantes en el procedimiento inicial.