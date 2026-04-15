Exhibición de productos de Ourense en el Salón Gourmets

La provincia exhibe su potencial enogastronómico en el Salón Gourmets con una propuesta que puso el foco en la calidad y diversidad de sus productos. Más de 60 profesionales del sector participaron en el showcooking organizado por el Inorde, una actividad pensada para reforzar la proyección de la provincia en uno de los principales escaparates internacionales del sector.

Bajo el título “Maridaje gourmet: esencia de la provincia de Ourense”, el chef Paco Gómez, representante de la Asociación de Amigos da Cociña Galega, elaboró distintos platos con productos de empresas ourensanas presentes en el stand. La degustación incluyó un ceviche de pulpo con leche de tigre helada de mango, una pinsa de pulpo con grelos y quesos, y unas galletas de mantequilla de vaca y bica de castaña con mermelada de arándanos, además de un cóctel de ginebra rosé. La propuesta se completó con vinos de bodegas de la provincia.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Inorde para impulsar los productos agroalimentarios ourensanos, generando nuevas oportunidades de promoción y comercialización para pequeñas empresas. En total, diez microempresas participan como coexpositoras en el stand de la provincia, donde presentan una oferta que abarca vinos, dulces, conservas y masas artesanas, además de productos locales.

La presencia en el Salón Gourmets refuerza la apuesta de Ourense por posicionarse como referente enogastronómico.