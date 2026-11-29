¿Sabe usted que el final del Foro La Región en honor del Padre Feijoo estuvo amenizado por un arpa de sus tiempos?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, Manuel Vilas hace las delicias de los presentes
¿Sabe usted que especialmente agradable fue el final del Foro La Región en honor del Padre Feijoo? ¿Que se celebró en la parroquia de Mélias, donde bautizaron al sabio y en la que se conserva su partida de bautismo? ¿Que el arpa utilizada fue la propia de esos siglos y está recuperada por el intérprete Manuel Vilas? ¿Que el ilustre ourensano habría disfrutado, pues dedicó numerosos ensayos a la música de su tiempo?
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