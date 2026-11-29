¿Sabe usted que especialmente agradable fue el final del Foro La Región en honor del Padre Feijoo? ¿Que se celebró en la parroquia de Mélias, donde bautizaron al sabio y en la que se conserva su partida de bautismo? ¿Que el arpa utilizada fue la propia de esos siglos y está recuperada por el intérprete Manuel Vilas? ¿Que el ilustre ourensano habría disfrutado, pues dedicó numerosos ensayos a la música de su tiempo?