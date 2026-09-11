¿Sabe usted que la Fiscalía Especial Antidroga de Ourense quiere un fiscal delegado para la provincia?

¿Sabe usted que disque en Ourense la jefísima de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, quiere un fiscal delegado específico para Ourense, tal como sucede en las provincias del terruño con costa? ¿Que ahora hay un enlace, pero el ingente trabajo que desempeña en esta materia desde hace años merece otro estatus? ¿Que la provincia está protagonizando muchas operaciones de envergadura?