¿Sabe usted que la Fiscalía Especial Antidroga de Ourense quiere un fiscal delegado para la provincia?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, en Ourense hay mucho trabajo antidroga para una sola persona

Rosa Ana Morán Martínez
Rosa Ana Morán Martínez

¿Sabe usted que disque en Ourense la jefísima de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, quiere un fiscal delegado específico para Ourense, tal como sucede en las provincias del terruño con costa? ¿Que ahora hay un enlace, pero el ingente trabajo que desempeña en esta materia desde hace años merece otro estatus? ¿Que la provincia está protagonizando muchas operaciones de envergadura?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats