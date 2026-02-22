Floren Valle Iglesias, enfermera ourensana: "No hay mayor honor para un sanitario que dedicar su vida a los demás"

El Teatro Principal se llenó ayer de aplausos, recuerdos y gratitud para rendir homenaje a los 175 profesionales del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras que se jubilaron en el último año. Médicos, enfermeras, personal administrativo y de servicios que dedicaron décadas a la sanidad pública gallega recibieron el reconocimiento institucional y el cariño de compañeros y familiares en un acto cargado de emoción.

La ceremonia combinó palabras y arte. El ilusionista José Luis Rivera, de la Fundación Magos Abracadabra, aportó momentos de sorpresa y simbolismo con un espectáculo que evocó, entre trucos y sonrisas, la capacidad de la medicina para obrar pequeños milagros cotidianos. La música puso el contrapunto sensible: el acordeón y violín de Bieito Blanco y Noa Martínez, junto al piano de Luis Humberto Cao, voluntario del programa “Música e Saúde”, acompañaron una mañana de reconocimiento sereno y agradecido.

Cada homenajeado recibió una litografía de la obra “Auga e Viño”, del artista ourensano Xavier Galiza, como símbolo de la tierra y de la cultura que han servido durante toda su trayectoria profesional.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que el reconocimiento “non é algo protocolario, senón é fondo, xusto e necesario, porque reivindica traxectorias profesionais que representan o mellor de cada un deles”. Subrayó además que “o sistema sanitario público galego é un dos grandes orgullos da comunidade e o seu verdadeiro patrimonio son todas as persoas que, como os homenaxeados, durante anos dedican a súa vida a coidar da saúde da cidadanía galega”.

Floren Valle Iglesias, enfermera homenajeada, intervino en el acto con un emotivo discurso. “No hay mator honor para un sanitario que haber dedicado su vida al cuidado de los demás”, indicó. Además, señaló este momento como un punto seguido. “Jubilarse no significa detenerse, sino reinventarse”.