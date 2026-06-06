MISA CON OBISPO DON LEONARDO
Galería | Los 120 jóvenes de la Diócesis de Ourense celebran una misa en Madrid antes de ver al papa
MISA CON OBISPO DON LEONARDO
Los jóvenes de Ourense ya se encuentran a las puertas del Palacio Real, viviendo uno de los momentos más emocionantes y esperados de su viaje ante la cita con el Papa. Tras pasar la noche instalados en su lugar de alojamiento en la capital, la parroquia del Rosario de los Franciscanos, los peregrinos han arrancado la jornada con muchísima energía y una actividad muy intensa desde primera hora de la mañana.
Antes de ponerse en marcha hacia el casco histórico, el obispo de la Diócesis de Ourense, don Leonardo Lemos, ha oficiado una misa matutina para arropar a todo el grupo, permitiendo que compartieran un momento de recogimiento íntimo antes de salir. Tras la celebración, el propio obispo se ha quedado a desayunar con todos los jóvenes en un ambiente de gran cercanía, compartiendo charlas justo antes de que el grupo se desplazara definitivamente hacia el centro de Madrid.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MISA CON OBISPO DON LEONARDO
Galería | Los 120 jóvenes de la Diócesis de Ourense celebran una misa en Madrid antes de ver al papa
LA MAYORIA EN LA PROPIA PROVINCIA
Casi 25.000 familias de la provincia de Ourense poseen una casa de vacaciones
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 6 de junio
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 6 de junio
Lo último
AMANTE DEL DEPORTE
El papa León XIV confiesa su equipo favorito de la Liga
La selectividad: un problema complejo con solución (que no es el examen único)