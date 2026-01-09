Galería | La tractorada se amplía a la Xunta, la Consellería de Medio Rural y A Limia, en otra jornada de protestas

La jornada tras conocerse la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ha hecho que la protesta de los agricultores y ganaderos de Ourense se extienda a nuevos puntos

La Unión Europea aprobó este viernes el pacto comercial con el Mercosur, un acuerdo que llevaba más de dos décadas de negociaciones y que representa uno de los mayores tratados comerciales del mundo. La luz verde llega en un momento en que ambas regiones buscan reforzar sus vínculos económicos y ampliar oportunidades en sectores estratégicos como la agricultura, la automoción y la industria tecnológica.

El acuerdo contempla la reducción progresiva de aranceles, la apertura de nuevos mercados y el establecimiento de normas comunes para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, también ha generado debate interno en la UE por las preocupaciones medioambientales y la protección de producciones locales, especialmente en los países del sur europeo.

En Ourense los agricultores y ganaderos han manifestado su oposición al acuerdo y desde el pasado 29 de diciembre una tractorada se encuentra estacionada frente a la Subdelegación de Gobierno y otros puntos de la ciudad. Dado el avance en los acontecimientos, el sector agrícola gallego continúa su rechazo a este pacto comercial y continúan manifestándose.