Galería | La tractorada se amplía a la Xunta, la Consellería de Medio Rural y A Limia, en otra jornada de protestas
PACTO CON EL MERCOSUR
La jornada tras conocerse la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ha hecho que la protesta de los agricultores y ganaderos de Ourense se extienda a nuevos puntos
La Unión Europea aprobó este viernes el pacto comercial con el Mercosur, un acuerdo que llevaba más de dos décadas de negociaciones y que representa uno de los mayores tratados comerciales del mundo. La luz verde llega en un momento en que ambas regiones buscan reforzar sus vínculos económicos y ampliar oportunidades en sectores estratégicos como la agricultura, la automoción y la industria tecnológica.
El acuerdo contempla la reducción progresiva de aranceles, la apertura de nuevos mercados y el establecimiento de normas comunes para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, también ha generado debate interno en la UE por las preocupaciones medioambientales y la protección de producciones locales, especialmente en los países del sur europeo.
En Ourense los agricultores y ganaderos han manifestado su oposición al acuerdo y desde el pasado 29 de diciembre una tractorada se encuentra estacionada frente a la Subdelegación de Gobierno y otros puntos de la ciudad. Dado el avance en los acontecimientos, el sector agrícola gallego continúa su rechazo a este pacto comercial y continúan manifestándose.
1/20A Limia / Los tractores recorren las carreteras, A Limia una de las regiones agrícolas extensiva más importante de Galicia./Bruno Losada
2/20A Limia / La tractorada congregó a muchos productores./Bruno Losada
3/20Xunta de Galicia / La tractorada también se congregó frente al edificio administrativo de la Xunta./Marcos Atrio
4/20Xunta de Galicia / La protesta se hace extensiva ante la reciente aprobación del acuerdo comercial./Marcos Atrio
5/20Xunta de Galicia / Muchas de estas maquinarias tienen carteles pegados mostrando su rechazo al pacto comercial./Xesús Fariñas
6/20Xunta de Galicia / La indumentaria agrícola se encuentra presenta en puntos claves./Xesús Fariñas
7/20Consellería de Medio Rural / Bajo la vigilancia policial los tractores se posicionan frente a Medio Rural./Marcos Atrio
8/20Consellería Do Medio Rural / La presencia de la maquinaria agrícola frente a la institución recalca los prejuicios que trae el acuerdo para el sector rural gallego./Marcos Atrio
9/20Consellería Do Medio Rural / Esta tractorada indica que habría una competencia desleal entre los productos locales y los que se traen desde el bloque del Mercosur./Marcos Atrio
10/20Consellería Do Medio Rural / Los tractores portan banderas de España y de Galicia.8.20.56.jpeg/Marcos Atrio
11/20Consellería Do Medio Rural / Un coche se desplaza por la calle, los tractores mantienen su presencia ante la cotidianidad./Marcos Atrio
12/20Consellería Do Medio Rural / Las autoridades han colocado sus vehículos estretégicamente y precintado parte de la calle./Marcos Atrio
13/20Consellería Do Medio Rural / La bandera de Galicia colocada en un brazo mecanizado del tractor./Marcos Atrio
14/20Consellería Do Medio Rural WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.44 - copia.jpeg/Marcos Atrio
15/20Subdelegación de Gobierno / La Policía mantiene su presencia frente al edificio gubernamental./Xesús Fariñas
16/20Subdelegación de Gobierno / El tráfico en las calles donde los tractores presencia está reducido./Xesús Fariñas
17/20Subdelegación de Gobierno / Varios furgones de la Policía Nacional frente a la Subdelegación custodian la entrada y los tractores./Xesús Fariñas
18/20Subdelegación de Gobierno / Un cartel expresa los deseos de los manifestantes./Xesús Fariñas
19/20Subdelegación de Gobierno / La presencia de la tractorada continúa de manera indefinida./Xesús Fariñas
20/20Subdelegación de Gobierno / La hoguera frente a la Subdelegación ha sido una de las evidencias de esta tractorada y la presencia de los agricultores y ganaderos./Xesús Fariñas