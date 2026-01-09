El sector agrícola gallego continúa su rechazo al pacto comercial y continúan manifestándose.
El sector agrícola gallego continúa su rechazo al pacto comercial y continúan manifestándose. | Marcos Atrio

Galería | La tractorada se amplía a la Xunta, la Consellería de Medio Rural y A Limia, en otra jornada de protestas

PACTO CON EL MERCOSUR

La jornada tras conocerse la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ha hecho que la protesta de los agricultores y ganaderos de Ourense se extienda a nuevos puntos

La Unión Europea aprobó este viernes el pacto comercial con el Mercosur, un acuerdo que llevaba más de dos décadas de negociaciones y que representa uno de los mayores tratados comerciales del mundo. La luz verde llega en un momento en que ambas regiones buscan reforzar sus vínculos económicos y ampliar oportunidades en sectores estratégicos como la agricultura, la automoción y la industria tecnológica.

El acuerdo contempla la reducción progresiva de aranceles, la apertura de nuevos mercados y el establecimiento de normas comunes para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, también ha generado debate interno en la UE por las preocupaciones medioambientales y la protección de producciones locales, especialmente en los países del sur europeo.

En Ourense los agricultores y ganaderos han manifestado su oposición al acuerdo y desde el pasado 29 de diciembre una tractorada se encuentra estacionada frente a la Subdelegación de Gobierno y otros puntos de la ciudad. Dado el avance en los acontecimientos, el sector agrícola gallego continúa su rechazo a este pacto comercial y continúan manifestándose.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.33.52 - copia.jpeg
1/20 A Limia / Los tractores recorren las carreteras, A Limia una de las regiones agrícolas extensiva más importante de Galicia. / Bruno Losada
WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.40.01 - copia.jpeg
2/20 A Limia / La tractorada congregó a muchos productores. / Bruno Losada
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.00.09 (2) - copia.jpeg
3/20 Xunta de Galicia / La tractorada también se congregó frente al edificio administrativo de la Xunta. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.00.09 - copia.jpeg
4/20 Xunta de Galicia / La protesta se hace extensiva ante la reciente aprobación del acuerdo comercial. / Marcos Atrio
tractor_3.jpg
5/20 Xunta de Galicia / Muchas de estas maquinarias tienen carteles pegados mostrando su rechazo al pacto comercial. / Xesús Fariñas
tractor_2.jpg
6/20 Xunta de Galicia / La indumentaria agrícola se encuentra presenta en puntos claves. / Xesús Fariñas
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.56 (1) - copia.jpeg
7/20 Consellería de Medio Rural / Bajo la vigilancia policial los tractores se posicionan frente a Medio Rural. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.55.jpeg
8/20 Consellería Do Medio Rural / La presencia de la maquinaria agrícola frente a la institución recalca los prejuicios que trae el acuerdo para el sector rural gallego. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.57 - copia.jpeg
9/20 Consellería Do Medio Rural / Esta tractorada indica que habría una competencia desleal entre los productos locales y los que se traen desde el bloque del Mercosur. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.56.jpeg
10/20 Consellería Do Medio Rural / Los tractores portan banderas de España y de Galicia.8.20.56.jpeg / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.53 - copia.jpeg
11/20 Consellería Do Medio Rural / Un coche se desplaza por la calle, los tractores mantienen su presencia ante la cotidianidad. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.46 - copia.jpeg
12/20 Consellería Do Medio Rural / Las autoridades han colocado sus vehículos estretégicamente y precintado parte de la calle. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.45.jpeg
13/20 Consellería Do Medio Rural / La bandera de Galicia colocada en un brazo mecanizado del tractor. / Marcos Atrio
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.44 - copia.jpeg
14/20 Consellería Do Medio Rural WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.20.44 - copia.jpeg / Marcos Atrio
tractoytra_7.jpg
15/20 Subdelegación de Gobierno / La Policía mantiene su presencia frente al edificio gubernamental. / Xesús Fariñas
tractoytra_2.jpg
16/20 Subdelegación de Gobierno / El tráfico en las calles donde los tractores presencia está reducido. / Xesús Fariñas
tractoytra_3.jpg
17/20 Subdelegación de Gobierno / Varios furgones de la Policía Nacional frente a la Subdelegación custodian la entrada y los tractores. / Xesús Fariñas
tractoytra_4.jpg
18/20 Subdelegación de Gobierno / Un cartel expresa los deseos de los manifestantes. / Xesús Fariñas
tractoytra_6.jpg
19/20 Subdelegación de Gobierno / La presencia de la tractorada continúa de manera indefinida. / Xesús Fariñas
tractoytraw.jpg
20/20 Subdelegación de Gobierno / La hoguera frente a la Subdelegación ha sido una de las evidencias de esta tractorada y la presencia de los agricultores y ganaderos. / Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats