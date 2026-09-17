Galicia es la segunda comunidad autónoma más segura, pero suben los robos en viviendas y el tráfico de drogas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este jueves que Galicia "consolida su posición como la segunda comunidad más segura de España", según los últimos indicadores de seguridad correspondientes al segundo trimestre de 2026 publicados por el Ministerio del Interior.

En concreto, Galicia cerró junio con una tasa de criminalidad de 35,3 infracciones por cada 1.000 habitantes, frente a las 50,5 del promedio nacional.

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Pedro Blanco ha puesto en valor unos datos que, ha señalado, "confirman que Galicia es una tierra segura para vivir, trabajar y desarrollar cualquier actividad económica", y ha vinculado estos resultados con el trabajo diario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con el refuerzo de sus medios humanos.

En concreto, según los datos del Ministerio, en el acumulado entre enero y junio se registraron 47.260 infracciones, un 0,2% menos que en el mismo período de 2025. La cibercriminalidad mantiene la tendencia descendente iniciada en el primer trimestre y baja un 1,9%, hasta los 12.895 ciberdelitos.

Dentro de ella, las estafas informáticas descienden un 1,2% y el resto de ciberdelitos, un 6,2%.

En el ámbito de la criminalidad convencional, los datos permanecen estables y sin apenas variación con respecto al trimestre anterior. Con todo, los hurtos bajan un 6,3%; los robos con violencia o intimidación, un 8%; y los delitos contra la libertad sexual, un 3%. Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa se reducen un 37,1%.

Las cifras reflejan, en el polo opuesto, un leve repunte de las agresiones sexuales con penetración —que pasaron de 91 de enero a junio de 2025 a 92 en el periodo de este año—, los robos con fuerza en domicilios (que suben un 12,3%, hasta alcanzar los 1.297), la sustracción de vehículos (7,3%, hasta 264) o el tráfico de drogas (4,3%, de 234 a 244 delitos).

Por provincias, A Coruña presenta una tasa de criminalidad de 38,2 infracciones por cada 1.000 habitantes; Lugo, 29,4; Ourense, 31,3; y Pontevedra, 35,2.

Refuerzo de agentes

El delegado ha destacado también el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Galicia, que alcanzan en junio los 8.929 agentes disponibles de Policía Nacional y Guardia Civil, la cifra más elevada de la serie recogida en el informe. Son 581 efectivos más que en 2019, un incremento del 7%.

En concreto, la Policía Nacional cuenta con 3.546 efectivos, un 10,6% más que en 2019, y la Guardia Civil con 5.383, un 4,7% más.

Pedro Blanco ha defendido que este incremento "demuestra con hechos el compromiso del Gobierno con la seguridad de Galicia, reforzando las plantillas y dotando a los profesionales de los recursos necesarios para desarrollar su trabajo".

Infracciones esclarecidas

Junto a la evolución de la criminalidad, el delegado ha incidido en la mejora de la eficacia policial. El porcentaje de infracciones esclarecidas se eleva hasta el 45,9% en el primer semestre de 2026, frente al 44,6% del mismo período de 2025.

Pedro Blanco ha felicitado a los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Galicia y ha concluido que estos datos "son resultado de su profesionalidad y de su compromiso diario con la ciudadanía". "Seguiremos trabajando, con más efectivos, más medios y más coordinación, para que Galicia continúe siendo una de las comunidades más seguras de España", ha concluido.

Datos estatales

En el conjunto de España, la criminalidad ha anotado un incremento del 0,5% hasta junio de 2026 en comparación con el segundo trimestre de un año antes por el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+4%) y de agresiones con penetración (+3,5%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y tráfico de drogas (+8,3%).

Así consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que analiza las 1.217.476 infracciones penales registradas en el período de enero a junio de 2026.

Por comunidades autónomas, Aragón (+8,8%) es la que acumula más delitos en el primer semestre de 2026, seguida por Islas Baleares (+7,9%) y Castilla-La Mancha (+7%), mientras que también sube en la Comunidad de Madrid (+2,9%). Cataluña (-7,4%) es donde más bajan, seguida de Ceuta (-1,7%) y Andalucía (-0,7%).

Delitos contra el patrimonio y secuestros

Como es habitual, Interior asegura que el "aumento sostenido" de los delitos contra la libertad sexual guarda relación "en parte" con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal, así como la reducción de los niveles de infradenuncia.

Del aumento del tráfico de drogas sostiene que se trata de un indicador de actividad policial, dado que en este fenómeno delictivo se producen muy pocas denuncias, y lo relaciona con medidas como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, que incluyen robos, hurtos y sustracción de vehículos, han registrado una caída en conjunto del 3,6% —representan el 40,3% de la criminalidad convencional—.

En concreto, han descendido los robos con violencia o intimidación (-0,8%), los registrados con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones (-5,9%) y los hurtos (-3,8%).

Las sustracciones de vehículos han aumentado un 3,6% y otro indicador con un fuerte repunte es el de los secuestros, que anotan una subida del 17,5%, al pasar a 60 en el primer semestre de 2026, frente a los 51 de 2025.

Suben las estafas

Según el balance de Interior, la cibercriminalidad, con un total de 245.936 infracciones penales —el 20,2% del total— presenta un incremento del 0,6% sobre 2025.

Con estas cifras, ha destacado Interior, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", en tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10 delitos por mil habitantes.

El indicador de las estafas informáticas —con 214.621 infracciones penales, que representan el 87,3% de toda la cibercriminalidad y el 17,6% de toda la delincuencia registrada de enero a junio— presenta un incremento del 1,6% sobre el mismo período de 2025.