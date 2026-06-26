La guerra en Oriente Medio hunde las exportaciones ourensanas en la zona

El conflicto bélico desatado a finales de febrero en Oriente Medio ha impactado de lleno en la estabilidad económica del comercio exterior ourensano. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), las exportaciones de la provincia hacia este bloque de países registraron un descenso del 55% en los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El valor de las mercancías enviadas se situó en 10,87 millones de euros, frente a los 24 millones contabilizados entre enero y abril de 2025.

Este descenso responde a dificultades logísticas para operar en la zona. El endurecimiento de los controles aduaneros terrestres, la inseguridad en las rutas del mar Rojo y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz -paso clave hacia los principales compradores del golfo Pérsico- dificultan el transporte de mercancías.

La provincia mantiene relaciones comerciales regulares con diez países de la región. Los principales compradores en el primer cuatrimestre de 2026 han sido Emiratos Árabes Unidos, con 4,96 millones de euros, seguido de Arabia Saudí (1,93 millones), Kuwait (1,22 millones) y Qatar (1,00 millón). Ourense vende a estos destinos principalmente productos textiles, calzado y carne de vacuno.

Respecto a las variaciones, el país que registra el mayor descenso es el Líbano -foco constante de ataques israelíes en los últimos meses-, que pierde 9,29 millones de euros respecto al año anterior por el cese de los envíos de aceite. También caen las ventas a Emiratos Árabes Unidos (-1,70 millones), Kuwait (-0,83 millones) y Arabia Saudí (-0,69 millones). Por el contrario, los únicos incrementos en la zona corresponden a dos países a los que el conflicto ha cogido de lleno como Jordania, que sube 100.000 euros, e Israel, con un repunte de 50.000 euros, mientras que el comercio con Irán se mantiene a cero.

La perspectiva histórica del primer cuatrimestre muestra que el resultado actual rompe una tendencia de crecimiento regular en la región. Las ventas de la provincia en el arranque del año pasaron de 5,5 millones de euros en 2021 a 13,9 millones en 2022 y a 17,8 millones en 2023. Tras un descenso en 2024, cuando se situaron en 16,7 millones, el comercio con Oriente Medio alcanzó su máximo de la serie en 2025 con 24 millones de euros. El registro de 10,8 millones en 2026 interrumpe esta trayectoria y sitúa la facturación cuatrimestral por debajo de los niveles alcanzados en los últimos cuatro años.

Impacto por sectores

En el desglose por productos, el principal descenso se produce en los aceites, que caen de forma abrupta, pasando de 9,71 millones de euros a 54.780 euros. En las manufacturas, el textil retrocede un 26,78% (3,79 millones de euros) y el calzado baja un 37,24% (1,02 millones de euros). Por el contrario, el sector agroalimentario amortigua la caída: las exportaciones de carne crecen un 28,82% hasta los 1,12 millones de euros y las de lácteos y huevos aumentan de 28.670 a 172.670 euros.

COMERCIO EXTERIOR OURENSANO CON ORIENTE MEDIO

El comercio exterior sigue gripado: 12 millones menos que en 2025

Las exportaciones ourensanas cerraron el primer cuatrimestre de 2026 con una facturación total de 380,8 millones de euros, lo que supone un ligero descenso del 2,9% respecto a los 392 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior y confirma la tendencia a la baja iniciada el pasado ejercicio.

En el desglose por sectores, la industria cárnica lidera el volumen de subidas con un incremento del 43,3%, hasta situarse en 28,1 millones de euros, seguida por la fundición y el acero, que crecen un 161% y aportan 14 millones a la facturación provincial. El textil mantiene la estabilidad con 35,2 millones. En el extremo opuesto, las ventas exteriores de maquinaria industrial descienden un 10,7% (29,7 millones) y las de manufacturas de cuero caen un 18,1% (12,7 millones).

Por países de destino, Estados Unidos incrementa sus compras un 12,7%, mientras que Turquía (+177%) y Suecia (+79%) registran los mayores repuntes. Por el contrario, las exportaciones ourensanas retroceden de forma notable en China (-49,3%), Italia (-26,3%) y México (-22,6%)