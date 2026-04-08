¿Sabe usted que hay una sorprendente tradición a pocos kilómetros de Ourense?

¿Sabe usted que en la vecina Montalegre pervive una antagónica costumbre de Semana Santa? ¿Que el Sábado Santo se celebró la “Queima do Judas”? ¿Que desfilaron por su casco histórico 13 “bonecos” que aludían a otros tantos personajes? ¿Que ya en el castillo y, tras leer una sátira a cada uno de ellos, ardieron todos en llamas? ¿Que ni tan siquiera el Santiago Apóstol peregrino se libró de la quema?