¿Sabe usted que el municipio de Montalegre recibirá hoy a decenas de miles de visitantes en la primera Sexta 13 del año?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la primera Sexta 13 del año después de las lluvias

Primera Sexta 13 del 2026
Primera Sexta 13 del 2026 | La Región

¿Sabe usted que el municipio de Montalegre recibirá hoy a decenas de miles de visitantes en la primera Sexta 13 del año? ¿Que su “Noite das Bruxas” es un evento ya consolidado en la villa lusa que atrae a visitantes del país vecino, pero también de Europa? ¿Que en febrero también tenía previsto celebrarse, pero las borrascas impidieron el “doblete”? ¿Y que este es año de meigas, pues en noviembre habrá una nueva Sexta 13?

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