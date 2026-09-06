Historia en 4 tiempos | Abandono en la plaza del Corregidor

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 6 de septiembre 1976. | La Región

Abandono en la plaza del Corregidor

La plaza del Corregidor, en completo abandono. | La Región

La plaza del Corregidor, aunque sea antigua y vieja, debiera de estar cuidada y atendida por los servicios municipales, como cualquiera otra de la ciudad. Allí ensayaba la Coral De Ruada, en la vieja casona renacentista que ahora ha sido reconstruida con indudable acierto, y allí se ha venido celebrando la convocatoria diaria de las alumnas del colegio de las Carmelitas. Pero la pequeña plaza está absolutamente descuidada, como abandonada, como olvidada, convertida en lugar de almacenaje de materiales de construcción con todo el descaro.

El pavimento ha venido siendo destrozado, sin que la brigada de canteros se haya ocupado de su reparación. Se almacenan pedruscos por doquier procedentes de obras. La plaza es un maremágnum de vehículos que estacionan y circulan con absoluto desenfado. A buen seguro que en los tiempos de los corregidores otro gallo cantara si tal estuviese la plaza.

Falta casi todo, incluso una decente iluminación pública, falta la vigilancia debida de la policía municipal, falta renovación del pavimento, falta ajardinado de algunas zonas, falta adecentamiento de fachadas, falta ordenación del tráfico.

¿No lo hubiera hecho el Corregidor? Esperemos que Orense continúe teniendo un buen corregidor que resuelva los problemas de la plaza.

(1976)

Don Francisco Contreras Brotóns, jefe provincial del Yrida: “No hay duda alguna sobre la rentabilidad del regadío de La Limia”

Francisco Contreras Brotóns. | La Región

El regadío de lo que fue la Laguna de Antela ha saltado a la actualidad por el malestar registrado sobre el particular en Allariz, donde ha habido una manifestación fallida, otra prohibida y cinco vecinos han sido multados por protestar. Don Francisco Contreras Brotóns, jefe provincial del Yrida, organismo responsable del proyecto, responde sobre el asunto, que no deja de ser un proyecto aún sin concretar.

-Lo primero aclarar que efectivamente Yrida se encarga de la aplicación de las aguas del terreno, pero la construcción de obras hidráulicas sería competencia de la Confederación Hidrográfica del Norte de España, que puede informar con más detalle sobre el asunto.

-¿Es importante este regadío para la Limia?

-Yo diría que es trascendente. No hay duda sobre la rentabilidad de esas tierras y de su regadío. En cuanto a la preocupación de los vecinos de Allariz, me parece lógico que quieran estar informados, pero no deben temer por sus concesiones de agua, industriales, de riego y por supuesto para consumo humano. No basta que nosotros digamos que hace falta regar y nos llevamos el agua, habrá que llevarse el agua que se embalse y que es el agua de invierno sobrante y que se pierde. Nunca se podrán quitar las concesiones de agua. Creo que la garantía para los vecinos de Allariz es absoluta.

-¿Fenosa tiene algo que ver con el tema?

-Creo que en este tema los intereses de Fenosa coinciden con los de Allariz. Las aguas que se trasvasen Fenosa las aprovechará, solo en parte, en el salto de Las Conchas, pero con un caudal menor debido al regadío. Les interesa más que el agua siga corriendo por el río, pensando en el embalse que piensan hacer en Cartelle.

(1976)

¿Qué opinión le merece el quinto puente?

Antonio Mouriño, Henrique García, Pablo López Vidal y Ignacio Conde Rivas. | La Región

Antonio Mouriño (Alcalde de Celanova).-El tiempo se encargará de demostrar la importancia de la obra. Los ciudadanos saldrán beneficiados porque el puente acabará con los problemas de tráfico que hay en la ciudad.

Henrique García (Concejal del BNG en Pereiro de Aguiar).-Como dí todo o mundo, estéticamente é unha obra boa, sin embargo, a provincia non está para eses luxos, xa que hai moitas necesidades por cubrir. Ademáis a obra ten pouca utilidade práctica.

Pablo López Vidal (Concejal del PSOE en Barbadás).-É unha infraestructura importante para a poboación, e tamén é moi reseñable a calidade e a estética desta nova obra para a cidade.

Ignacio Conde Rivas (Presidente de la Asociación de cazadores Allariz-Penamá).-A ponte quedou moi ben, e a min, particularmente, gústame moito, aínda que penso que a rotonda que está pegada ó Pabellón é un pouco estreita. Polo demáis, considero que é unha boa inversión.

(2001)

6 de septiembre del 1926 | Levantamiento militar en España

Salió para Tuy acompañado de su familia el comandante de Infantería don Manuel Salgado Biempica.

-Salieron para La Coruña el canónigo don Pedro Sánchez y el presidente del Orfeón Unión Orensana, don Alejandro R. Cobelas.

-Salió para sus posesiones de Castro Caldelas con su familia el capitán de Infantería don Nicanor Fernández.

-El presidente Miguel Primo de Rivera declara el estado de guerra en España ante la “insubordinación” del Cuerpo de Artillería en varias guarniciones del país, reuniéndose con el rey Alfonso XIII en Madrid para seguir la situación. El Gobierno asegura que la rebelión ha sido “sofocada” y la mayoría de rebeldes “se ha sometido sin violencia”, aunque reconoce al menos dos muertos y dos heridos, oficiales y soldados, en la guarnición de Pamplona.

-El popularísimo escritor, periodista y cineasta Alejandro Pérez Lugín, celebrado autor de “La Casa de la Troya” y “Currito de la Cruz”, muere en su casa de La Coruña a los 56 años.

6 de septiembre del 1951 | Bautizo, petición de mano y boda

Fueron concedidos pasaportes a: Purificación Calvo Piñeiro y Andrés Rodríguez Bernárdez.

-En Carballino fue bautizado un precioso niño hijo segundo del Delegado local de Obras Sociales, don Ramón Valeiras Sobrino, y su joven esposa, doña María Paz Viso Pérez. El niño recibió los nombres de José Ramón, y fue apadrinado por sus tíos, el funcionario del Sindicato comarcal don Camilo Valeiras, y su hermana, la señorita Etelvina.

-Por don José Cuervo Martínez y su esposa, doña Dalila Álvarez Pérez, y para su hijo Jesús, jefe de la Gestoría Cuervo de Ribadavia, ha sido pedida la mano a los señores don Serafín Chao y Ernestina Pino de su hija Teresita.

-En Orense contrajeron matrimonio el industrial de Ribadavia don Benito Escudero Gallego y la señorita Dalia Sarmiento Varela, apadrinados por el hermano político de la novia, don Antonio Fernández Ríos, empleado del Banco Pastor de Ribadavia, y la hermana del novio, señorita Julita Escudero Gallego.

6 de septiembre del 1976 | El árbitro orensano Gómez Barril, perseguido en Vigo

6 de septiembre de 1976. | La Región

El Club Deportivo Orense debuta en la nueva temporada de Tercera División con triunfo ante el Langreo por 5-2, con goles de Somaza (3) y Pachín (2).

-(1) El jefe provincial del Yrida, don Francisco Contreras Brotóns, garantiza la rentabilidad del regadío de la Limia desde las páginas de La Región.

-(2) La plaza del Corregidor, en el casco histórico de Orense, cada día más abandonada.

-El partido Gran Peña-Gijón Deportivo (2-2), disputado en Vigo, termina de mala manera para el colegiado orensano Jorge Gómez Barril, increpado y perseguido por los aficionados locales descontentos con su actuación “anti-casera”, lo que hizo que el árbitro atropellara con su coche a un peatón en la avenida de América cuando huía de sus perseguidores. El atropellado resultó con hematomas y magulladuras, afortunadamente de poca consideración.

-El festival Arosa-Folk, celebrado en la isla pontevedresa bajo el lema “Libertad y alegría”, reúne a más de diez mil personas en tres días de celebración con la actuación de cerca de 500 artistas jóvenes del conjunto de España.

6 de septiembre del 2001 | Castor Gago, “sorpresa” en la lista del PP

6 de septiembre de 2001. | La Región

El Partido Popular en Ourense cierra su lista para las elecciones gallegas, encabezada por Inmaculada Rodríguez, a la que siguen, por este orden, Miguel Santalices, Roberto Castro, José Manuel Baltar y Dolores Rodríguez Seijas, aunque la gran “sorpresa” ha sido la incorporación del exconselleiro Castor Gago en el número 7, una decisión “personal” de Manuel Fraga según reconoció el propio José Manuel Baltar.

-La actriz británica Julie Andrews es galardonada con el Premio Donostia por el Festival de Cine de San Sebastián, que también entregará este galardón a título póstumo al actor español Francisco Rabal, recientemente fallecido.

-(3) Los ourensanos dan su opinión sobre el quinto Puente sobre el Miño, recién inaugurado.

-Dolores Vázquez, la acusada del crimen de la joven de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof, asegura en el juicio que se sigue contra ella que “no cometió el asesinato” y que crió a la joven, “a la que quería como a una hija”