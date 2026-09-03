Historia en 4 tiempos | Los atascos son continuos en Orense

Izquierda, la calle José Antonio (Paseo) y derecha, la calle Bedoya, colapsadas por el tráfico.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera de La Región del 3 de septiembre de 1976 | La Región

Los atascos son continuos en Orense

Izquierda, la calle José Antonio (Paseo) y derecha, la calle Bedoya, colapsadas por el tráfico.

La calle de José Antonio, a una de las horas punta de cualquier día. Los coches circulan casi en masa. Los atascos son continuos. La circulación se hace lenta, difícil, irritante. A lo largo de la calle, como en Calvo Sotelo, los estacionamientos a ambos lados estrechan la calzada libre para el tránsito. Los atascos son continuos.

La calle de Bedoya, en su cruce con Valle Inclán. Otro punto que en muchos momentos del día resulta, no ya conflictivo, sino irritante. Los abusos en los estacionamientos en zona tan céntrica, el paso obligado de autobuses, los aparcamientos abusivos de toda clase de vehículos, incluso camionetas y furgones, convierten la zona en un “campo de Agramante”. No digamos ya de noche, por la proliferación de cafeterías, bares, salas de fiestas, etc. Zona en la que no parecer existir ni la más mínima ordenación del tránsito rodado. Dos muestras gráficas del creciente problema del tráfico en una ciudad que, justo es reconocerlo, parece lo tiene olvidado y que está creando una situación ante la que no se oyen más que quejas de los usuarios.

Crónica de Urbano

(1976)

Nuevos vertidos de Renfe al Miño

Vertidos de Renfe anegando la carretera de Oira. | La Región

Nuevos “yacimientos” de detritus de gasoil, procedente del depósito de máquinas de Renfe, inundan ahora la alcantarilla de la margen izquierda de la carretera de Oira en su parte próxima al cruce con la rampa de acceso a Peliquín, cuya alcantarilla se encuentra inundada del negro producto.

En algunos huecos del gran murallón de contención se registra claramente la salida del negro producto que forma ya espesos y malolientes charcos en la margen izquierda de la carretera de Oira, camino vecinal de la Diputación, cuya alcantarilla del mismo lado se encuentra ya anegada amenazando con daños en la calzada.

Estos residuos se producen también mucho más arriba, por la rampa de acceso a Peliquín, cuyo gasoil desciende convertido en una masa negruzca por la alcantarilla de la margen izquierda de dicha rampa.

Estos charcos de gasoil terminarán yendo al Miño, contribuyendo así a una mayor contaminación del río.

Se espera, además, que de continuar las cosas así, este negro gasoil acabe rellenando totalmente el alcantarillado de la carretera de Oira e inunde la calzada de la misma, ennegreciendo ya la superficie del camino por el que transitan los coches.

En la foto de Reza puede observarse el estado de estos “yacimientos petrolíferos” que amenazan la zona sin que Renfe haya adoptado medida práctica alguna para atajar el daño y el problema que causa.

(1976)

Teixidó da rienda suelta a los más jóvenes

La renovada plantilla del Ourense.

La temporada del 50 aniversario abre muchas expectativas en el inicio de la Liga para el nuevo Ourense. Empieza otra época. Las dos últimas temporadas se basaron en un plantel “arrastrado” de la Segunda División A, y la que arranca esta tarde lo hace cimentada en un jovencísimo cóctel de juventud, mezclado con media docena de veteranos como Kiko, Santisteban o Gaizko.

Vuelve Antonio Teixidó, el técnico de los dos últimos ascensos, y lo hace convencido de que “a todos nos va a hacer falta mucha paciencia, pero retorno con la ilusión de intentar un tercer ascenso para el equipo”.

Doce caras nuevas han sido firmadas por Manuel Rois, y de ellas seis estarán este domingo sobre el terreno de juego frente al Pontevedra en el estadio del Couto.

Juventud a raudales. Para recibir a un Pontevedra recio y contrastado. Hecho a la imagen de Raúl González, un técnico que conoce todos los entresijos de la Segunda División B. Antonio Teixidó ha apostado por un equipo lleno de “yogurines”. De salida, sobre el campo estarán tres jugadores con menos de 23 años: Paquito, Nenu y Banana, y otros dos que acaban de cumplirlos; Igor y Golo. Además, con 17 cumplidos recientemente debutará Juan Estévez “Banana”, jugador que militó la pasada temporada en el equipo de Liga Nacional juvenil y en la recta final ayudó a conseguir la permanencia del Ourense B.

Manuel Rois ha tomado la decisión de introducir una filosofía renovadora dentro de la plantilla, de asegurar a las futuras promesas, y Teixidó, al menos de momento, sigue la estela.

Crónica de Ricardo Seguín

(2001)

3 de septiembre de 1926 - Joven detenida por “faltas a la moral”

Don Joaquín Ravenet, actual delegado de ventas de las cajas registradoras National en la zona de Orense-Lugo, es destinado a petición propia a la zona de Lérida-Barcelona

-Llegó a Orense procedente de La Toja el acreditado maestro sastre don Benigno Meiriño.

-Llegó a Orense procedente de La Coruña el primer teniente de alcalde de este ayuntamiento, don Constantino Añel, con su señora e hijos.

-Salió para Madrid el copropietario del Gran Hotel Roma, don Ramiro Lopo.

-Llegó a Orense procedente de León el funcionario de Hacienda don Gonzalo Romasanta.

-Tres individuos son detenidos en la calle del Progreso por “sospechosos e indocumentados”, resultando ser tres gitanos naturales de León, Portugal y Pontevedra.

-Una joven de 18 años es detenida en Orense por “faltas a la moral”, multada por el señor gobernador con 500 pesetas que al no hacer efectivas fue ingresada en la cárcel para sufrir el arresto correspondiente.

3 de septiembre de 1951 - Eva Perón renuncia a ser vicepresidenta

Nacieron en Orense: Jorge Domínguez Certova, Pilar Castro Iglesias, Manuela Neira González, Rosa Vázquez Beldrán, Ramón García Piñeiro, Ángeles Pintos González y Ramón Sánchez Manzaneda.

-El teniente coronel don Carlos Cabezas Carles, destacado en Orense, es ascendido al empleo de coronel.

-Eva Duarte de Perón anuncia por radio su renuncia a la candidatura a la vicepresidencia de Argentina, a la que iba a concurrir junto a su esposo el presidente general Juan Domingo Perón para ser reelegido, asegurando que no deseaba “más gloria ni honores que la confianza y afecto de los argentinos”.

-Un eclipse parcial de sol es percibido desde varios puntos de España a lo largo de algo más de dos horas.

-El rey Jorge VI de Inglaterra experimenta una mejora en su estado de salud gracias a los cuidados médicos que recibe en su residencia de Balmoral, con problemas de circulación en las piernas e inflamación en los pulmones, y se plantea realizar el viaje a Australia que estaba programado para el próximo invierno.

3 de septiembre de 1976 - Estado de emergencia en Irlanda

Titulares de La Región del 3 de septiembre de 1976

Nacieron en Orense: Óscar Pampín Fernández, Sergio Gómez Álvarez, Begoña Gómez Nogueira, Noemi Ortega Domínguez y Beatriz Tesouro Martínez.

-(1) Los atascos de tráfico colapsan el centro de Orense sin que se encuentre solución.

-(2) Renfe sigue vertiendo gasoil al Miño y colapsa la alcantarilla de la carretera de acceso a Peliquín.

-El Galicia de Caracas vence al Orense por un claro 1-4 en partido amistoso disputado en el estadio del Couto, con escasa asistencia de público.

-El PSOE (Renovado) y el Partido del Trabajo de España (PTE) se reúnen en Madrid para “reunificar criterios” y establecer vías de comunicación, asistiendo por el PSOE Enrique Múgica, Juan Iglesias y Javier Solana, y por el PTE Eulalio García Castro (Ramón Lobato), Joaquín Abadía y Nazario Aguado.

-La República de Irlanda decreta el estado de emergencia ante el aumento de la violencia, en pleno debate sobre la legislación antiterrorista, pese al temor de que dicho estado tenga una duración “indefinida” como el último registrado, que duró 37 años.

3 de septiembre de 2001 - Muere el doctor Christian Barnard

Titulares de La Región del 3 de septiembre del 2001

El Club Deportivo Ourense inicia una nueva temporada, la del 50 aniversario del club rojillo, con Antonio Teixidó de vuelta como técnico y Manuel Rois como presidente con el objetivo del ansiado ascenso a Segunda División.

-España, con Camacho como seleccionador, logra la clasificación para el Mundial 2002 de Corea y Japón al vencer en el estadio de Mestalla en Valencia a Austria por 4-0, con goles de Diego Tristán, Morientes (2) y Mendieta.

-El célebre médico sudafricano Christian Barnard, el primer cirujano que realizó con éxito un trasplante de corazón en un ser humano, muere a los 78 años al sufrir un ataque de asma mientras tomaba el sol en la piscina de un hotel en Chipre, donde pasaba sus vacaciones.

-España sigue firme en el Eurobasket y logra su segunda victoria, esta vez ante Letonia por 106-77 liderada de nuevo por Pau Gasol y Navarro bien secundados por Paraíso.

-La actriz Nicole Kidman y el director español Alejandro Amenábar presentan la película “Los otros” en la Mostra de Venecia, donde compite en la sección oficial.