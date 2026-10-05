Historia en 4 tiempos | Comenzaron las obras en la avenida de la Habana

Tramo de la avenida de La Habana en obras entre Curros Enríquez y Cardenal Quevedo.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 5 de octubre del 1976. | La Región

Comenzaron las obras en la avenida de la Habana

Comenzaron ayer las obras de renovación del pavimento y alcantarillado de la avenida de La Habana, correspondiente a la segunda fase que comprende el tramo entre Curros Enríquez y la avenida de Buenos Aires.

Tramo de la avenida de La Habana en obras entre Curros Enríquez y Cardenal Quevedo. | La Región

Con el objeto de no interrumpir el tráfico, las obras se llevan a cabo en dos períodos, el primero el trozo entre Curros Enríquez y Cardenal Quevedo, que ha quedado acotado y en el que la empresa constructora comenzó las obras correspondientes que serán realizadas en el más breve plazo posible. (1976)

Todo a punto para el Trofeo de la Amistad de tenis

Luis Ruiz, organizador y participante en el Trofeo de la Amistad. | La Región

Sergio Murias y Luis Ruiz, con la colaboración del eficiente Arturo Prieto, andan con el Trofeo de la Amistad a vueltas, donde tanto Ruiz como Prieto se desdoblan como organizadores y jugadores.

Prieto vuelve así al tenis de dirección, que tenía semi-abandondado, después de cosechar varios éxitos como jugador.

La organización hace un llamamiento a todos los pueblos y villas donde haya tenistas para que concurran a este hoy por hoy la más representativa de las competiciones que se celebran en Orense, y que siempre ha sido multitudinaria.

No habrá damas y se han suprimido algunas categorías que hacían el torneo muy enmarañado y de difícil viabilidad, aunque siempre se llegase a meta, más por el empeño de sus organizadores.

Se inaugura el Centro Comercial Ponte Vella

Ourense cuenta a partir de hoy con el centro comercial más grande de Galicia, el Centro Comercial “Ponte Vella”, con una superficie de 21 mil metros cuadrados, 96 tiendas (de las que hoy abren 90) y ocho salas de cine, un proyecto que ha tardado siete años en cristalizar gracias al empeño del conselleiro de Comercio, Juan Rodríguez Yuste; el alcalde de Ourense, Manuel Cabezas; el presidente de Ucosa, Aser Oscar Sánchez; y el gerente de Superco, Pedro Rodríguez, todos ellos presentes en la inauguración.

Inauguración del Centro Comercial “Ponte Vella”. | La Región

Políticos, empresarios, comerciantes y público en general acudieron al acontecimiento social de la jornada, recorriendo encantados las nuevas instalaciones, con inauguración oficial en la plaza pública de la zona superior, de diez mil metros cuadrados, y bendición a cargo del obispo de Ourense Carlos Osoro.

El nuevo centro comercial abre hoy sus puertas al público a partir de las 10 horas, mientras que el supermercado abrirá el martes.

El ochenta por ciento de las tiendas y establecimientos están en manos del comercio ourensano, bien directamente o por franquicias, “un símbolo de la pujanza del pequeño comercio y del Ourense moderno que sabe conjugar tradiciones y modernidad”, en palabras del conselleiro Rodríguez Yuste.

En el acto no estuvo presente la directora del Centro, Celia Chacón, algo que el gerente de Superco atribuyó a “problemas personales”, confirmando que están valorando su sustitución. (2001)

5 de octubre de 1926 | Apertura de curso en el Seminario Conciliar

El Seminario Conciliar de Orense celebra el acto de apertura de curso bajo la presidencia del obispo de la diócesis, don Florencio Cerviño.

-Los escaparates del comercio La Palma, en Orense, exhiben estos días un magnífico retrato del doctor Carracido obra del artista y profesor de Dibujo don Luis Fernández Pérez “Xesta”, un encargo de los farmacéuticos orensanos como regalo al ilustre catedrático señor Carracido que está siendo muy admirado por el público orensano.

-El joven don Luis Ferrín Novoa, hijo del directo del Colegio Modelo de Orense, termina con honrosas calificaciones la carrera de maestro nacional.

-Un hombre de 62 vecino de Rabal muere en Trives al caerse del carro de bueyes que conducía y ser aplastado por una de las ruedas.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita María Agromayor y el propietario don Manuel Regueira, apadrinados por el abogado don Luis García Velasco y su distinguida esposa.

5 de octubre del 1951 | Nueva concesión de pasaportes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Rosa Álvarez Martínez, Alejandro Álvarez Meijumil, Alicia Dopazo González, Pascual García Alonso, José Gómez Álvarez, José Gómez Fernández, José Iglesias Castiñeira, Salvador Lama Feijóo, José Meleiro García, José Rodríguez Sanmiguel, Faustino Pereira Cid, Manuel Nóvoa Álvarez, Antonio Martínez Domínguez, Alfonso Calviño Forneiro, Agustín Lamas Prieto, José López Gallardo, Manuel Alonso Vázquez, Emilio Álvarez Álvarez, Ramón García López, Jesús Arias Fernández, José Gil Sanmiguel, Manuel Rodríguez Domínguez, José Castro Fernández, Aurora Pérez Alonso, Dolores Pérez Martínez, Luis Manso Diéguez, José Pérez Blanco, Antonio Pena Cid, Luis Salgado Feijóo, Pedro Rodríguez Pérez, Gilberto Rodríguez Pérez, Germán Rodríguez González, Antonio Fernández Pérez, Juan Rivera Rodríguez, Antonio Rodríguez Vázquez, David Madarnás Méndez, Ramiro Ogando Lorenzo, Aurora Ferreiro López, Francisco Roca García, Teresa Guliña Delgado, Manuel Rodríguez Fernández, Elvira González Fidalgo, Manuel Rodríguez Rojas, Gloria Labrador Mancebo y Carmen Trigo Rodríguez.

5 de octubre del 1976 | Brutal atentado de ETA-Vª Asamblea en San Sebastián

Se inaugura en Fustanes la primera farmacia del municipio de Gomesende, propiedad de don Ángel Courel Pardo.

-Alberto Prego vence en la tirada de carabina 3x20 que reunió a los mejores tiradores orensanos en el polígono de tiro de Eiroás, por delante de Karol Fernández de Menor y Julio Fernández Moreiras.

-(2) Sergio Murias, Luis Ruiz y Arturo Prieto ultiman los preparativos del Trofeo de la Amistad de tenis, la competición más emblemática de nuestra provincia que comenzará a mediados de este mes de octubre.

-(3) Obras de reforma en la avenida de La Habana.

-El presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce, su chófer y tres policías de su escolta son asesinados en la ciudad de San Sebastián al ser ametrallados los dos coches en los que viajaban por una o varias personas, según versiones contradictorias de los testigos, un atentado que ha sido reinvindicado por ETA-Vª Asamblea militar y que ha causado gran conmoción en toda España.

5 de octubre del 2001 | El restaurante Sanmiguel cumple 50 años

La inauguración del Centro Comercial Ponte Vella se convierte en un acontecimiento social en Ourense, culminando siete años de esfuerzo con el ochenta por ciento de sus negocios en manos ourensanas.

-El restaurante Sanmiguel cumple 50 años después de que Julio Martínez se hiciera cargo en 1951 del que entonces era un “pequeño local”, convertido ahora en el restaurante de referencia en la ciudad y el que escogen los “famosos” para comer cuando vienen a Ourense. El hijo de Julio, Santiago Martínez, dirige ahora el “Sanmiguel”, por el que han pasado, entre otros, Mario Soares, Adolfo Suárez, Felipe González, Graham Greene, Severo Ochoa, Lola Flores o Manuel Fraga.

-José Antonio Feijóo Alonso, de Coalición Galega, toma posesión como nuevo alcalde de Xinzo de Limia, sustituyendo en el cargo al socialista Gonzalo Iglesias Sueiro.

-El periodista y escritor José María Calleja es galardonado con el Premio Espasa de Ensayo por su libro “Arriba Euskadi”.