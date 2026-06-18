Historia en 4 tiempos | Cuatro mil orensanos se concentran en la Plaza de España compostelana

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 18 de junio de 1976.

Tres turnos de cien niños cada uno, a las colonias veraniegas de Cáritas

Esther Álvarez González y Antonio Iglesias Álvarez.

(2) Hablo sobre las colonias veraniegas de Cáritas con los animadores de tiempo libre de las mismas, Esther Álvarez González y Antonio Iglesias Álvarez.

-Las colonias se celebran en Sabarís, Bayona, y en vez de estar en campings y casas particulares, como hasta el año pasado, estarán en una gran casa, propiedad de Cáritas.

-¿Quiénes podrán asistir a ellas?

-Niños y niñas, desde los 8 años hasta los 14, tanto de la capital como de los pueblos y villas de la diócesis.

-¿Turnos que habrá?

-Tres, de ellos dos de niñas y uno de niños, pues los niños tienen posibilidades de veranear con otras asociaciones, mientras que las chicas carecen de tantas oportunidades.

-¿Cuántos integran cada turno?

-Entre noventa y cien.

-¿Fechas?

-Entre el 25 de junio y el 9 de agosto, los tres turnos.

-¿Cómo se hace la selección de los niños y niñas para las colonias?

-En Cáritas, con vistas a ellas, colaboran maestros de EGB que representan a diversos centros escolares y que son los que indican a los niños las condiciones en que pueden ir a esas colonias. Selección no la hay, sino, en todo caso, información, siendo los propios interesados los que se vienen a inscribir a Cáritas.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Cuatro mil orensanos se concentran en la Plaza de España compostelana

Peregrinos orensanos en la plaza de la Quintana.

(1) Más de cuatro mil orensanos se concentraron en la Plaza de España, ante la fachada del Obradoiro de la Catedral compostelana, para ganar el jubileo del Año Santo.

Unos cincuenta autocares y numerosos turismos transportaron a los peregrinos de la diócesis de Orense, que estuvo presidida por el prelado, monseñor Temiño Sáiz; gobernador militar, general Domínguez Manjón; alcalde y corporación municipal bajo mazas; fiscal jefe de la Audiencia Sr. Poch, y otras autoridades.

La invocación, en nombre de los peregrinos, fue pronunciada por monseñor Temiño, a la que contestó el arzobispo de Santiago, monseñor Suquía. La misa, con veinte concelebrantes, fue presidida por el obispo de Orense. Una docena de concelebrantes distribuyeron la Sagrada Eucaristía en la basílica, totalmente abarrotada de fieles. Al momento de la ofrenda, un grupo de niñas ataviadas con el traje regional ofrendaron al Apóstol diversos frutos del campo. Es de resaltar la presencia de un grupo de jóvenes orensanas que realizaron la peregrinación a pie y a las que se refirió en sus palabras el arzobispo compostelano, que también tuvo un emocionado recuerdo para el llorado orensano cardenal Quiroga Palacios.

Tras el funcionamiento del botafumeiro, los peregrinos se desplazaron a la plaza de la Quintana, donde posaron para los fotógrafos. La Banda de mMúsica de Orense interpretó diversos pasacalles durante la peregrinación así como en la concentración de la plaza del Obradoiro.

(1976)

Alfredo Gimeno Ortiz, nuevo jefe provincial de Sanidad

Alfredo Gimeno Ortiz, nuevo jefe provincial de Sanidad.

(3) Ha llegado a nuestra ciudad el nuevo jefe provincial de Sanidad de esta provincia, D. Alfredo Gimeno Ortiz, quien en la mañana de ayer visitó al gobernador civil en su despacho y que en fecha próxima tomará posesión de su cargo, cesando en el mismo el doctor López Sendón, que lo venía desempeñando accidentalmente.

El señor Gimeno Ortiz ha sido destinado para este cargo en virtud de una disposición ministerial de 26 de mayo último.

Desde agosto de 1975 ocupaba el de subjefe provincial de Sanidad en Badajoz.

Tiene 29 años de edad y es casado.

El señor Gimeno Ortiz ya estuvo en nuestra provincia destinado temporalmente con motivo de los casos de cólera del pasado verano.

(1976)

18 de junio de 1926 - Detenido por agredir a una mujer

La Guardia Municipal detiene en Orense a un hombre de 60 años por “maltratar de obra” a una mujer de 40 años en el Campo de los Remedios, causándole varias heridas contusas en la cabeza, según el parte médico de la Casa de Socorro.

-Marchó a Allariz el joven don Aser Seara Pavón.

-Regresó a Orense procedente de Vigo el almacenista de esta plaza don Alfonso Junquera.

-Se halla en Orense don Carlos Quevedo, director de la acreditada Academia Gelmírez de Santiago.

-El conocido y acreditado industrial relojero de Orense don Manuel Barbosa regresa a nuestra ciudad procedente de Viana do Castelo (Portugal) acompañado de su bella esposa.

-Llegó a Orense procedente de Valladolid don Adolfo Gómez Alvarado, que acaba de obtener el título de licenciado en Medicina y es nieto de aquel gran médico-oculista que llevó el apellido de Alvarado. El joven viene a Orense para practicar esta especialidad al lado de su tío el conocido oculista don Adolfo Álvarez.

18 de junio de 1951 - Gran concierto en el cine Avenida de Orense

Nacieron en Orense: José Fernández Méndez, Ángeles González Iglesias, Julio Madriñán Soto, Lourdes Vila Guede y José Rodríguez Blanco.

-Se casaron: Ángel Pérez López y Sara Muñiz Orbán, Otilio de León Pérez y Concepción Blanco Blanco, Odilo Millara Rodríguez y María Quintela Vázquez, José López Pereira y Olga Montes Luna, Antonio de Castro Montesinos y Josefa Varela Fernández, Evangelino Paz García y Dolores Álvarez Álvarez, Santiago González Paz y María Cofán Cortiñas, Fausto Figueiredo Cid y Estrella Lorenzo Doallo, Alfonso González Otero y Olga Fernández Rodríguez, Prudencio Sobrado y María Rey Rey, Ernesto Vázquez Otero y Susana Blanco Blanco, Manuel Vidal González e Isabel Rodríguez Montero.

-Con brillantes calificaciones terminó su carrera el joven abogado don Rodrigo Suárez Montes, hijo del médico de Coles, don José Suárez Pereira.

-El notable pianista Luis Malingre ofrece un gran concierto en el cine Avenida de Orense, acompañado del coro polifónico de los Jóvenes de Acción Católica y la cantante señorita Pilarita Fernández, a la que acompañó al piano la señorita Purita García del Villar.

18 de junio de 1976 - El expresidente de Venezuela, Rafael Caldera, en Orense

18 de junio de 1976.

El expresidente de Venezuela Rafael Caldera pasa varias horas en Orense procedente de Santiago, visitando la Catedral y otros lugares típicos orensanos y almorzando en un céntrico y conocido restaurante en cuyo libro dejó escrita la siguiente dedicatoria: “Con la satisfacción de haber venido a esta tierra que tanto ha aportado a la mía, en material humano de excelente calidad”.

-(1) Más de cuatro mil orensanos llegan a Santiago en Peregrinación Jacobea encabezados por el obispo Temiño y las principales autoridades orensanas.

-(2) Cáritas lleva de colonias veraniegas a trescientos niños orensanos.

-(3) Don Alfredo Gimeno Ortiz es nombrado nuevo jefe provincial de Sanidad en Orense.

-El ciclista italiano Felice Gimondi gana el Giro de Italia a sus 34 años, acompañado en el podio final por el belga Johan de Muynck y el italiano Fausto Bertoglio, con fracaso final por parte del belga Eddy Merckx, que no pudo hacerse con el que habría sido su sexto Giro y terminó octavo de la general a casi 8 minutos del ganador.

-El tenista italiano Adriano Panatta se proclama ganador el torneo de Roland Garros al vencer en la final al estadounidense Harold Solomon.

18 de junio de 2001 - Chus Puras, ausente en el Rally de Ourense

18 de junio de 2001.

El Centro Cultural Simeón acoge el Congreso “Xornadas sobre Otero Pedrayo” en el 25 aniversario de su fallecimiento, organizadas por la Xunta y con un total de 22 ponentes y relatores entre los cuales están Xosé Ramón Barreiro, Iago Seara, César Portela, Juan Luis Saco, Ramón Villares, Enrique Bande, Francisco Fernández del Riego o José María Paz Gago.

-El Rally de Ourense cierra su plazo de inscripción con un total de 66 equipos participantes, entre ellos Monzón, Cañellas, Vallejo o los ourensanos Marcos Jorge, Jorge Antonio González o Javier Paz, con la gran ausencia de Chus Puras, el gran dominador de la prueba con seis triunfos en las doce últimas ediciones, incluidas las tres últimas, al competir esta temporada en el Mundial y no en el Nacional.

-Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, George W. Bush y Vladimir Putin, protagonizan su primer encuentro en Liubliana en un ambiente “muy cordial”, coincidiendo ambos en que las dos potencias “no deben considerarse enemigas” en el mundo surgido tras el final de la Guerra Fría.