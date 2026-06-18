Yolanda Díaz y María Pita

"Yolanda Díaz ya tiene o se va sacar el abono de la Orquesta Sinfónica de Galicia, como tenía su padre”, sopla un marmitero de oído fino para completar las notificaciones de dos o tres asistencias en los últimos meses a la programación de los viernes en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

La semana pasada un agudo marmitero del PP coruñés al alcance de Feijóo preguntó si alguno de los pasajeros del chófer de anécdotas había rajado sobre la candidatura de la ministra del Trabajo y vicepresidenta del Gobierno a la Alcaldía de A Coruña en las próximas elecciones municipales. Sabía que tampoco se lo diría antes de escribirlo, pero quería ver la reacción porque insistió con el café. El desconcierto rara vez sale impostado.

El paso atrás de Yolanda Díaz, como peleó Antonio Maíllo antes de estrellarse en las andaluzas, puede haber sido un error para Sumar a la saca electoral

A una de las personas con las que Yolanda Díaz terracea en Baiona en los días de descanso le “suena raro, se habla de la Organización Internacional el Trabajo, pero sería buena candidata a cualquier cosa”. Ayer le dio un par de datos al diputado coruñés del PP Jaime de Olano que la acusó de complicidad con los casos de corrupción del PSOE. Zapatero estaba declarando a esa hora pero la ministra hizo un repaso de las medidas sociales aprobadas y de las rechazadas por la bancada popular. “A usted la corrupción le importa un rábano, el PP votó en contra de una agencia contra la corrupción”.

El paso atrás de Yolanda Díaz, como peleó Antonio Maíllo antes de estrellarse en las andaluzas, puede haber sido un error para Sumar a la saca electoral. La peluquera roja y fan de Rufián contó entre tijeras y tinte sin que nadie le tirase de la lengua que “desde que llegó Yolanda Díaz al Gobierno nosotras cobramos 400 euros más de nómina”. Es un dato que influye en mucho voto.