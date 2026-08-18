Historia en 4 tiempos | Fiesta-homenaje a los emigrantes en Irixo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 18 de agosto de 1976 de La Región | La Región

Fiesta-homenaje a los emigrantes en Irixo

Un momento del homenaje a los emigrantes.

Se celebró en Irixo la fiesta-homenaje a los emigrantes gallegos organizada por la asociación cultural “O Testeiro”, la cual ha sido constituida hace casi dos años y está a punto de ser reconocida.

La afluencia de público fue considerable, aunque no excesiva dado que era el primer año que se organizaba. La jornada comenzó hacia las diez de la mañana y finalizó hacia las nueve de la noche.

El programa incluyó la celebración de una misa por la mañana y la apertura de una exposición de libros gallegos. También hubo una comida de confraternidad, que contó con los ingredientes propios de estas ocasiones: pulpo, empanada y carne de vitela.

Durante el homenaje también tuvieron lugar concursos de muiñeiras y la puesta en escena de una pieza teatral por muchachos de la comarca.

Ante el resultado positivo de este homenaje a los emigrantes gallegos, los organizadores tienen pensado ampliar el carácter de la fiesta y conseguir que se convierta en un acontecimiento importante en toda Galicia y en la provincia de Orense.

(1976)

Renfe y la contaminación del miño: todo sigue igual

Ladera llena de desperdicios con los depósitos de Renfe en la parte superior y el Miño contaminado a su paso por Orense.

La Renfe sigue haciendo de las suyas en lo que se refiere a la contaminación del Miño. Por más que el alcalde declare que eso está en vías de solución, por más viajes que haga a Madrid para tratar de este tema, la Renfe sigue llenando el río y sus márgenes de aceite que consumen sus máquinas.

Tan descarada es la cosa que ni se molestan en canalizar los desperdicios, y ahí están por la ladera que da gusto verlos desde el mismísimo Puente Nuevo y sin bajarse del coche.

Está visto que lo de la contaminación sigue tomándose a broma en este país. No es de extrañar, pues, que las industrias contaminadoras lluevan sobre Galicia. Hace por lo menos cuatro años, o quizás más, que venimos escuchando promesas sobre la limpieza del Barbaña, la contaminación del Miño por parte de Renfe y otras empresas, y, que sepamos, no sólo continúa todo exactamente igual, sino que a nadie se le han impuesto multas por esta cuestión. De esto a las tragedias tipo Seveso no hay más que un paso.

(1976)

Nueva etapa de la Agrupación Cultural Auriense

Millán Picouto, Vázquez Monxardín e Benito Losada, en primeiro plano, nunha das conferencias.

Con trinta anos de vida ás súas costas, a Agrupación Cultural Auriense cambiou fai uns meses de directiva e imaxe, e incluso de local social, que foi mudado en café-cultural aínda que mantivo a súa ubicación na Praza do Correxidor.

A nova directiva, que preside Millán Picouto, está integrada por Xavier Paz, Montse Nóvoa, Vitor Manuel Lourenço, María Tereixa Paz, Marcos Valcárcel, Xosé Lois González e Nemesio Barxa, e a súa orientación é “recuperar a memoria da cidade e defender un modelo de cultura viva”.

Os proxectos máis inmediatos son a presentación do libro do europarlamentario Camilo Nogueira “Da Gallaecia”, e a participación activa como un escenario máis no Outono Fotográfico, pero neste tempo o novo café-cultural xa acolleu un diálogo con Xosé Cid Cabido de “Xerais”, unha charla de Pilar García Negro sobre Castelao, ou unha disquisición de Francisco Fariña Busto sobre a actividade museística galega, ademáis de recitais poéticos e concertos, entre os que destacou a gravación do disco en directo do grupo “Bate certo” que congregou a un público moi numeroso.

Entre os obxectivos de futuro está volver a acadar o número de socios con que contaba antes a Agrupación, arredor de trescentos. Ademáis están inmersos na elaboración da súa propia páxina web, na que ofrecer información sobre as actividades que programen, xunto cun completo material gráfico, datos da historia de Auriense e dos fondos bibliográficos dos que dispoñen.

(2001)

18 de agosto de 1926 - Nuevo volumen de la revista Galaxia

La revista gallega Galaxia, que se edita en Orense en los talleres tipográficos de La Región, entrega su segundo volumen, “Muiñada d’estrelas”, narración lírica de Augusto María Casas con ilustraciones del pintor orensano Fernández Mazas. Galaxia, que anuncia también un extraordinario dedicado a la lírica gallega contemporánea, cuenta con colaboradores como Risco, Cuevillas, Dieste, Manuel Antonio o Noriega Varela, entre otros, consolidándose como una referencia del actual momento literario en Galicia.

-El ilustre abogado don Ricardo Rodríguez Fernández fallece en Celanova.

-Regresó a Orense el secretario del Ayuntamiento, don Luis Pérez Colemán.

-La localidad de Porriño (Pontevedra) contará con el primer matadero rural cooperativo de Galicia.

-La ciudad de Madrid abre un concurso para la adquisición de terrenos donde instalar un aeropuerto civil, con la condición de que no disten más de 15 kilómetros del casco urbano.

18 de agosto de 1951 - EEUU ya no está en guerra con Alemania

Nacieron en Orense: Luis Alvarellos Taboada, Jesús López Arce, Amelia Alonso González, Asunción Rodríguez Álvarez y Manuel Fernández Pérez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Teresa Salgado Dacal, Aurora González Salgado, Teresa Fidalgo González, Juan Pérez Pérez, Delfín Pérez Domínguez, Gumersindo Perdiz Rosendo, Antonio Penedo Salceda, Bautista Vázquez Fernández, José Rodríguez Fernández, José Fernández Rosendo, Alfredo Muradás López, Constantino González Vázquez, Eladio García Blanco y Antonio González Pereira.

-El turismo extranjero aumenta en España de forma progresiva desde el final de la pasada guerra, atraídos por fiestas como la Semana Santa, el Corpus o las corridas de toros, cifrándose en 750 mil los visitantes que llegaron el pasado año 1950, con Levante y Galicia entre los destinos más “codiciados”.

-El actor y productor francés Louis Jouvet muere en París a los 63 años al sufrir un colapso mientras dirigía los ensayos de la obra “El poder y la gloria”.

-Estados Unidos pone fin al estado de guerra con Alemania, una resolución que no afecta a la ocupación por tropas estadounidenses de aquel país.

18 de agosto de 1976 - Santiago Carrillo entra y sale de España

Titulares de La Región del 18 de agosto de 1976

Nacieron en Orense: Adriana Vázquez Hermida, Natalia Pérez Filgueira y Manuel Rodríguez Gómez. Se casaron: Manuel Pintos Morales y Consuelo Fondevila González, Juan Ayllón Moreno y Carmen Lloves Boo, José Zapata Pinar y Rosa Pérez Rivera.

-(1) Irixo celebró un “Homenaxe ó emigrante galego”, organizado por la sociedad cultural O Testeiro.

-(2) Renfe sigue contaminando el río Miño a su paso por Orense sin que nadie tome medidas.

-La princesa Margarita del Reino Unido, de vacaciones en Mallorca, cena con los reyes de España e el Palacio de Marivent.

-El diario Informaciones asegura que el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, ha estado clandestinamente en España en varias ocasiones en los últimos meses, celebrando al menos una reunión a las afueras de Madrid; mientras “por el momento” no está previsto que se conceda el pasaporte español ni a Carrillo ni a la presidenta del PCE, Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, que también ha mostrado su deseo de volver a nuestro país.

18 de agosto de 2001 - Un incendio destruye el balneario de Requeixo

Los titulares de La Región del 18 de agosto del 2001

El Hospital de Ourense se ve “desbordado y sin camas” para atender a 60 invitados a una boda en Montealegre que acabaron intoxicados, obligando al desvío de varios pacientes al hospital de Chaves.

-El balneario de Requeixo (Villaza), uno de los más antiguos de la comarca de Monterrei, queda completamente calcinado por un incendio que solo dejó en pie las paredes del edificio, que se remonta a principios del siglo XX y que llevaba años sin actividad termal desde que dejó de funcionar como sede de la empresa Fontenova.

-(3) La Agrupación Cultural Auriense inicia una nueva etapa con cambio de directiva y la transformación de su local social en café-cultural que acoge presentaciones de libros, coloquios, recitales o conciertos.

-Luis Aragonés regresa al banquillo del Atlético de Madrid, una temporada más en Segunda División, con el objetivo de devolver al club a Primera, superados la pasada temporada por los ascendidos Sevilla, Betis y Tenerife.

-El exmayordomo de Diana de Gales, Paul Burrell, a quien la princesa se refería como “mi pilar”, es acusado de robar cientos de pertenencias de la fallecida princesa de Gales.