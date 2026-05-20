Nadie duda

Deseando ver cómo en TVE argumentan que el caso Zapatero afecta más al PP como en las elecciones andaluzas", escribe el cineasta vigués debajo del avance de la noticia. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra por tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. En el vértice de la estructura, Rodríguez Zapatero; en la base, sus hijas. El pellizco por influir en el Gobierno para conceder un rescate de 53 millones a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia le sale a su señoría en dos millones.

Un dirigente socialista purgado por el sanchismo anuncia en el mensaje siguiente que por la noche participará en una de las tómbolas políticas de la tele para repetir que ya lo había dicho y que se le da bien el tiro al blanco. Parece una nota en el tablón que no pide respuesta y menos sin opinión pensada. En una primera impresión no se le puede negar al juez buen manejo de la oportunidad para no interferir en las elecciones andaluzas.

En León, donde por asuntos domésticos aparcó ayer el chófer de anécdotas, se confirma que es muy complicado ser profeta en tu tierra y más entre los de tu generación, con envidias y deudas juveniles. "Mucho han tardado y lo conozco bien", suelta el marido de la vecina enfermera en el rellano. Y la ciudad le debe las sedes de la UME y del Incibe.

El mejor agitador electoral y referente del sanchismo por derechos queda tocado. Las imágenes de la poli saliendo de su despacho y el registro de la oficina de sus hijas martillearán hasta que acuda a declarar el 2 de junio sin presunción de inocencia. Zapatero lo niega todo en un vídeo casero y asegura haber cotizado por las tareas de consultoría.

El marmitero letrado está ocupado con la prioridad coruñesa de estos días. Busca que le muevan unas entradas para el Dépor en Zorrilla. "Los temas judiciales a Sánchez no le afectan", resume para cambiar cuanto antes de aficionado. Para Nietzsche 'las convicciones son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras". Y nadie parece dudar. Ni los que condenan sin juicio ni los que piden a los jueces que dejen de hacer política, Gabriel Rufián a cámara. Sin nueva grieta en la Moncloa.